Det var med ambivalente følelser, at Thomas Bo Larsen mandag ankom til Zentropa for at fejre 'Druks' Oscar-succes.

Den 57-årige skuespiller har i de sidste otte år været tørlagt alkoholiker og har tidligere fortalt, hvor grænseoverskridende det var at skulle spille fuld.

Thomas Bo Larsen er enormt stolt af 'Druk' og dens enorme succes, og han kalder den uden tøven for 'verdens bedste film i 2020', ligesom han tror, at de selvfølgelig også vinder en Oscar den 25. april, men det er også en film, der har sat en masse tanker i gang, fortæller han.

»Det er en film, der viser, hvad alkohol er på godt og ondt. Alle på jorden ved, hvad alkohol er og kan derfor også relatere til de følelser, der er forbundet.«

Og så er det han pludselig fortæller, at han for tiden personligt er ramt af sorg netop på grund af alkohol.

I lørdags tog en af hans gode venner sit eget liv, efter at have været til afrusning på hospitalet.

Han drager paralleller til sin karakter i 'Druk':

»Det er jo ligesom min rolle i filmen. Det er jo forfærdeligt. Man er desperat, når man gør sådan noget. Sådan er det med misbrug i det hele taget, om det så er alkohol, stoffer, overspisning eller ludomani.«

Thomas Bo Larsen, bruger dog ikke eksemplet på at kritisere 'Druk'.

Han forklarer:

»'Druk' er ikke nogen løftet pegefinger. Den viser, at alkohol kan være destruktiv, men det kan også være noget, der ophøjer, og det synes jeg er fuldstændig genialt.«

Thomas Bo Larsen tror, at 'Druk' derudover er blevet så stor en succes, fordi alle involverede følte, der var noget større på spil.

Kort efter de var gået i gang med optagelserne i 2019 mistede instruktør Thomas Vinterberg på tragisk vis sin datter Ida i en trafikulykke, og det fik filmholdet til at rykke tættere sammen.

»Vi var alle i stor sorg, og så koncentrerede vi os alt hvad vi kunne og gav den max gas,« fortæller Thomas Bo Larsen og tilføjer:

»Så er Thomas Vinterberg også bare et kæmpe geni. Vi skal være dybt taknemmelige over, at vi har en af verdens bedste instruktører.«