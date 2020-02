Det er snart seks måneder siden, at Thomas Blachman blev far for tredje gang, og det fejrede den garvede 'X Factor'-dommer mandag med et billede på sociale medier.

På billedet ses hans forlovede, den svenske poet og sanger Julia Werup, amme parrets fælles søn, Zac, på en restaurant.

Billedet har skabt opmærksomhed, fordi den 32-årige svenske skønhed ammer i offentligheden, og fordi hun samtidig drikker det, der ifølge brugere umiddelbart ligner et glas hvidvin imens.

Især den sidste del har fået en række internetkrigere op af stolene.

'Amning og moderskabet er så smukt, men for mig bliver billedet lidt ødelagt af det glas hvidvin. Jeg synes, det er et forkert signal at sende,' skriver en af 56-årige Blachmans følgere på Facebook.

'Tænk, det støder mig ikke, at hun sidder offentligt og ammer. Det, synes jeg, er så yndigt og fortæller, hvordan naturen er så vidunderlig. Men jeg føler mig en smule stødt over glasset i hånden. Man bør ikke drikke, mens man ammer. Og i min verden er man lidt for tæt på alkohol, hvis man ikke kan undvære et glas i en periode,' skriver en anden.

Det er dog ikke alle, der er efter Thomas Blachmans forlovede. Der er også en del, som forsvarer hende.

'Skønt billede. Man kan sagtens drikke et glas vin, selvom man ammer. Det skader ikke,' skriver en følger for eksempel.

Hvad synes du? Er det ok at drikke alkohol, når man ammer?

'Jeg synes da, det er okay, hun nyder et lille hyggeglas. Det er jo noget andet, hvis det var en flaske hver dag,' skriver en anden.

B.T. har forsøgt at komme i kontakt med Thomas Blachman for at få en kommentar fra ham og Julia Werup, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

'X Factor'-dommeren har ikke tilføjet nogen tekst til billedet, som han delte mandag aften, og det er derfor uvist, om det reelt er et glas hvidvin, som Julia Werup nyder, mens hun ammer - og om vinen i så fald er alkoholfri.

Det er ligeledes uvist, om hun vitterligt drikker af glasset, eller om billedet er opstillet til lejligheden, hvilket flere af Thomas Blachmans følgere spelulerer i, da 'X Factor'-dommeren er kendt for at kunne lide at stikke lidt til normerne.

Sundhedsstyrelsen om amning og alkohol Det anbefales, at ammende mødre er tilbageholdende med at drikke alkohol. Barnets udsættelse for alkohol kan mindskes eller undgås, hvis moderen undlader at amme i 2-3 timer for hver indtaget genstand. Hvis en kvinde eksempelvis har drukket 3 genstande, bør hun undlade at amme i 6-9 timer. Det vil imidlertid være hæmmende for amningen, hvis mødre særligt til nyfødte børn undlader at amme i mange timer, hvorfor det tilrådes at være forsigtig med at drikke mere end en enkelt genstand. Et moderat alkoholforbrug på få genstande om ugen bør ikke give anledning til ammeophør. Kilde: Sundhedsstyrelsen

'Hvorfor mon Thomas har valgt at smide dette billede op... Mon det er en bevidst provokation til jer, der altid lader jer provokere,' skriver en følger for eksempel.

Sønnen Zac er Thomas Blachmans tredje barn.

Han har i forvejen 18-årige Henry og 13-årige Ramona med sin ekskone Viola Heyn-Johnsen, som han blev skilt fra i 2012.

Zac kom til verdenen den 8. september 2019.