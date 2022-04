Først vandt hans deltager Mads Moldt årets sæson af 'X Factor'.

Men de gode nyheder stopper ikke her for Thomas Blachman.

Han skal nemlig være far igen. Det afslører hans kæreste, svenske Julia Werup, på sin Instagram.

»Baby bump #2,« skriver hun og holder sig selv på sin gravide mave.

Med det kommende barn får Thomas Blachmann titlen som far til fire.

Ham og Julia Werup har i forvejen sønnen Zac.

Derudover har den 57-årige 'X Factor'-dommer også to børn sammen med Viola Heyn-Johnsen.

Og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at lege med det kommende barn.

I 2018 slog han nemlig fast, at kvinder ikke kan finde ud af at lege med deres børn.

»Kvinder kan ikke finde ud af at lege med deres børn. Undskyld, men det må jeg sige. Det kræver en mand, der kan sidde i timevis og forsvinde i den der Brio-bane eller Lego-borg og bygge i det uendelige, være fuldt koncentreret i alle de timer, det kræver at komme helt ned i bunden af essensen i legen. Den ting har jeg haft,« siger Thomas Blachman i et interview til Alt for damerne.