Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'X Factor'-dommer Thomas Blachman er bestemt ikke tilfreds med, at en journalist fra 24syv har delt hans afslag på et interview.

Journalist Cecilie Dumanski skrev tirsdag til dommeren og spurgte, om han ikke kunne tænke sig at medvirke i radioprogrammet 'Babylon', hvor han skulle bedømme nogle valgsange fra to kandidater til Folketinget.

Det gad Thomas Blachman ikke, og det lod han journalisten vide i en hård tone i en sms, som hun siden valgte at dele på Twitter.

I sms'en havde tv-dommeren skrevet: »Er I fuldstændig sindssyge? Tror I, jeg er en komplet idiot åndløs kendis fjols. Rend mig i røven noget lort at spørge om.«

Det blev et “pænt” nej tak til interview fra Thomas Blachman #dkmedier pic.twitter.com/GzJCsO5kh1 — Cecilie Dumanski (@Cecilie05029092) October 18, 2022

Til fagbladet Journalisten fortæller Thomas Blachman, han ikke fortryder sit svar, men han er i den grad overrasket over, at journalisten vælger at dele svaret.

Han kalder det »uhørt vanvittigt« og uden fortilfælde.

»Er du sindssyg, man tør jo ikke svare en journalist, hvis man risikerer, at det bare bliver offentliggjort. Det er jo helt vanvittigt, hvis der ikke er det intimrum. Det må ikke skabe præcedens,« siger han til mediet.

Journalisten Cecilie Dumanski fortæller til mediet, at hun er overrasket over Blachmans tone, og at hun valgte at dele hans sms for at vise den hårde tone, man kan støde på som journalist.

Hun mener ikke, at det er imod de presseetiske regler at dele svaret, og hun opfordrer Thomas Blachman til i fremtiden at svare med et simpelt »nej tak«, hvis han mener, han ikke vil deltage.