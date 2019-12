Får Thomas Blachman håndboldfeber, græd han, da Luke 'Dylan McKay' Perry døde, og hvad synes han om Michael Jackson-dokumentaren?

Herunder kan du læse første del af B.T.s store 'året der gik'-interview med 'X Factor'-dommeren, der måske ikke har fulgt med i det hele, men har en mening om det meste.

Vi begynder i januar, da Mikkel Hansen og co. til tonerne af Volbeats 'For evigt' på hjemmebane sikrede VM-guld i Herning.

Thomas Blachman sad ikke ligefrem med klappølserne fremme...

Nu er jeg blevet far igen, og så er verden omkring mig blevet en lille smule sløret, så det er måske ikke alt, jeg har registreret

Mikkel Hansen havde sit næsten nyfødte barn med på balkonen, da håndboldlandsholdet blev hyldet på Københavns Rådhusplads. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mikkel Hansen havde sit næsten nyfødte barn med på balkonen, da håndboldlandsholdet blev hyldet på Københavns Rådhusplads. Foto: Mads Claus Rasmussen

27. januar: Danmark vinder for første gang VM-guld i herrehåndbold

Fulgte du med?

»Nej… Jeg bryder mig ikke om håndbold. Jeg kan godt se underholdningsværdien i de mange mål, men der er ikke så meget opbygning til dem. De fiser bare ind. Jeg bryder mig ikke om den måde, folk kommer stormende hen ad et trægulv. Men fint, at de vandt.«

Er der noget sport, du følger med i?

»Jeg har på grund af min søn været begejstret for fodbold. Vi tog engang ned og se Messi score sit 50. mål på en sæson, men det er mange år siden.«

Var det ikke kvinderne, der vandt? Ja, okay, så kan du se, hvor meget jeg har fulgt med

Har du dyrket sport?

»Tilbage i 70'erne var jeg på et skolefodboldhold, men da der skulle tages billede til lokalavisen, måtte jeg som den eneste ikke være med. Der droppede jeg det. Den eneste grund til, at jeg i dag har en krop, der fungerer, er, at jeg har spillet så meget musik.«

18. februar: Anders Matthesens animationsfilm 'Ternet Ninja' bliver den mest danske film i 25 år

Så du den?

»Nej, desværre ikke, men jeg synes, den mand er for vild. Han har en hel utrolig disciplin og evne til at få folk til at komme. Det må være fedt at lave noget, der altid lykkes.«

Kender du ham?

»Lidt. Min datter går i skole med hans kones børn. Jeg har også set flere af hans show, og jeg synes, han har en mere spidsfindig humor end mange af de andre standuppere. Det er ikke hele tiden under bæltestedet, og det sætter jeg pris på.«

Han (Anders Matthesen, red.) fortalte mig, at han til sit 25-års jubilæumsshow kom kørende ind på en scooter som Stewart. Han er legendarisk

8. marts: DR viser Michael Jackson-dokumentaren 'Leaving Neverland'

Fik du set den?

»Jeg så halvdelen, og derefter har man fattet pointen. Manden levede et fuldstændig usammenligneligt liv i isolation, og så har han haft en fetich, som er dybt modbydeligt. Det er samtidig vanvittigt, at forældrene gik med til det. Sådan noget sker kun i USA.«

Var du fan?

»Prince var altid større for mig. Han var mere mystificerende og virkede mere sund. Jeg vil sige i forlængelse af hele #Metoo-tingen, hvor store skuespillere røg, begræder jeg mere tabet af Kevin Spacey.«

Som dansker ville man aldrig lade sine børn sove på den måde i Michael Jacksons soveværelse. Det er jo fuldstændig sindssygt

Thomas Blachman ærgrer sig over, at Kevin Spacey røg i Metoo-bølgen. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Thomas Blachman ærgrer sig over, at Kevin Spacey røg i Metoo-bølgen. Foto: ANGELA WEISS

4. marts: Luke 'Dylan McKay' Perry dør 52 år gammel

Så du 'Beverly Hills'?

»Nej, der var desværre to af højdepunkterne i min samtid, jeg gik glip af på grund af jazzmusik: 'Beverly Hills' og punk-bølgen. Men jeg ved godt, hvem han var. Hvad døde han af?«

En pludselig sygdom. Hans sidste rolle blev i Tarantinos 'Once Upon A Time in Hollywood'.

»Fantastisk film! Det er, hvad der sker, når man pumper en halv milliard ind i noget, som rent faktisk er kunst. Men altså, jeg begræder mere, at Roxette-sangerinden døde. Hun var vild nok.«

Luke Perry døde i foråret. Han blev 52 år. Foto: Mario Anzuoni Vis mere Luke Perry døde i foråret. Han blev 52 år. Foto: Mario Anzuoni

15. april: Notre Dame-katedralen i Paris brænder

Havde du et forhold til den?

»Ja. Det var helt klart et sted, jeg var fascineret af som barn. Det må være fedt som arkitekt at lave noget, der definerer en by. Notre Dame er et ikon, og lykkeligvis brændte den ikke helt ned.«

