Juletiden bliver tilsyneladende ekstra sød i år for den 55-årige X Factor-dommer Thomas Blachman.

Han er nemlig blevet forlovet.

På sin offentlige Facebook-profil deler Thomas Blachman således et opslag fra sin private-profil, hvorpå der står, at han er blevet forlovet.

Thomas Blachman bekræfter over for Ekstra Bladet, at han er forlovet med den svenske 31-årige sanger og digter Julia Liebig Werup, som han har mødt på en jazzklub.

Den svenske sanger og digter har også en forbindelse til en anden kendt dansk herre.

Hun optræder nemlig med Jokeren på flere numre på hans seneste album Glædesbringeren, og på hendes Facebook-profil har hun delt flere billeder af de to sammen.

Sidste år udgav Julia Biebig Werup også digtsamlingen Ensomme mænds død på det danske forlag Det poetiske bureaus forlag.

Det vides ikke, hvor længe Thomas Blachman og Julia Liebig Werup har dannet par.

Den populære X Factor-dommer har tidligere været gift med den grafiske designer Viola Heyn-Johnsen, som han har to børn med. De to blev skilt i 2012, og i august 2014 blev han gift på ny med billedkunstneren Sarah Louise Schackinger.

Sidste år oplyste dommeren i en pressemeddelelse anden juledag, at de to var blevet skilt, og at det var sket i ro og fordragelighed.

Skilsmissen skete, efter der i foråret 2017 opstod der rygter om, at ægteparret var gået fra hinanden. Det skete under X Factor, hvor den skaldede dommer pludselig dukkede op uden sin vielsesring.

Thomas Blachman vender desuden tilbage som dommer i X Factor i januar.