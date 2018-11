Lige en anelse før tid er tv-værten Thomas Bense blevet far.

Den 45-årige spilekspert og hans kæreste - Cecilie Fisker Nielsen på 23 år - er blevet forældre til deres første fælles barn.

Det fortæller han selv på sin Instagram-profil.

'Velkommen til ham her', skriver tv-værten, der fik sit tv-gennembrud i TV 2s ungdomsprogram PULS, men nok er bedst kendt som spil- og gadgetekspert i 'Go' Morgen Danmark', til et billede af den lille dreng.

Vis dette opslag på Instagram Velkommen til ham her Elliott Link Fisker Bense #linksawakening #legendinthemaking Et opslag delt af Thomas Bense (@thomasbense) den 22. Nov, 2018 kl. 2.48 PST

I samme ombæring afslører han også, hvad sønnen skal hedde: Elliott Link Fisker Bense. Den nybagte mor har samtidig på sin Instagram skrevet:

'Du tog vores hjerter med storm - og din mors energi'.

Det var tilbage i slutningen af juni måned, at parret løftede sløret for, at de ventede sig. Det gjorde Cecilie Fisker Nielsen ligeledes på Instagram, hvor hun delte en ultralydsvideo, hvor man kunne se den lille dreng i hendes mave.

'December bliver en god måned', skrev hun dengang.

Sønnen ville det dog en smule anderledes og er altså kommet til verden lidt før tid.