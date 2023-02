Lyt til artiklen

Theis Midé Erichsen og kæresten Ida har været ramt af en forælders største sorg. Parret mistede deres for tidligt fødte søn.

Det fortæller han i det nye TV 2-program 'Den sidste breddegrad', der havde premiere mandag aften.

I programmet skal Theis Midé Erichsen sammen med sine brødre Emil og Aflred og deres gode ven Christian forberede sig til en ekspedition, som tager dem mod det kolde Nordpolen.

Næste afsnit ligger allerede klar på TV 2 Play og det er her, Theis Midé Erichsen åbner op for tabet af sin søn, da brødrene Emil, Alfred og Theis sidder om et bål og har til opgave at præsentere en betydningsfuld ting.

For Theis er det en ring. Ringen er kæresten Idas, som hun fik, da hun fødte sønnen Nis.

»Der er en lille diamant der, som er for den søn, Ida og jeg fik, men som ikke klarede den hele vejen, fordi han blev født lidt for tidligt. Det var en fin lille dreng, der var helt rigtigt skabt, men det var bare en lille bitte smule for tidligt til, at han kunne overleve. Så han sidder i den lille diamant dernede, og så er der Nis, der sidder i den store fine perle heroppe,« fortæller Theis.

Efter programmets optagelser er Theis Midé Erichsen og kæresten Ida blevet forældre til datteren Rita – og datterens termin, samt tabet af Nis ender med få ham til at trække sig fra programmet.

'Den sidste breddegrad' kan ses mandage på TV 2 og TV 2 Play.