Et blåt øje og flere dybe sår. Sangeren The Weeknd så mildest talt forslået ud, da han søndag dansk tid blev spottet forud for det store MTV Video Music Awards-show.

Bedre så han ikke ud, da han endelig indtog scenen.

Men der var en mening med galskaben, skriver flere udenlandske medier – heriblandt Mirror – der også har bidt mærke i billederne af 30-årige R&B-sanger.

Sår og mærker var nemlig kreeret med makeup. Og makeuppen og den røde blazer, han havde iklædt sig i samme forbindelse, har fans set før.

I musikvideoen til 'Blinding Lights' kører han nemlig selv samme blodige stil, når han i videoen lettere manisk bevæger sig rundt i Las Vegas.

Et tema – om man vil – der går igen og igen på hans seneste album 'After Hours', der er inspireret af film som 'Casino' og 'Joker'.

Albummet blev udgivet i marts, og singler som 'Heartless' og 'Blinding Lights' strøg straks til tops på hitlisterne.

Sidstnævnte har da også skaffet ham flere nomineringer ved netop overstået MTV Video Music Awards.

Heriblandt til priserne bedste R&B-video, bedste video, bedste instruktør, bedste klipning og bedste cinematografi.

The Weeknd var desuden nomineret i kategorien 'bedste kunstner'. I alt gik han hjem med to statuetter.

Selvom showet blev holdt søndag, vil det først blive vist på tv i næste uge.