Dwayne 'The Rock' Johnson som præsident?

Det lyder måske umiddelbart skørt for nogle, men ikke desto mindre kan det potentielt blive en realitet.

I hvert fald fortæller den 48-årige filmstjerne i et nyt interview med USA Today, at han bestemt ikke er afvisende for at stille op til præsidentvalget. Det skriver Fox News.

»Jeg vil overveje at stille op i fremtiden, hvis det er, hvad folk gerne vil have,« siger han og fortsætter:

»Det mener jeg virkelig, helt uden at være flabet. Det er op til folket, så jeg vil vente, og jeg vil lytte.«

Det er ikke første gang, at Dwayne 'The Rock' Johnson åbner op omkring muligheden for at lægge skuespillet på hylden for at dykke ned i politik.

Tilbage i 2017 sagde han i et interview med talkshowværten Ellen DeGeneres, at han 'seriøst overvejede' at stille op som præsident.

Årsagen til, at emnet er dukket op igen nu, skyldes, at skuespilleren er aktuel med sin nye tv-serie 'Young Rock', som giver et tilbageblik på Dwayne Johnsons unge år.

I serien ser man nemlig desuden, at 'The Rock' er i gang med sin egen præsidentkampagne i år 2032.

Skuespilleren er ellers bestemt ikke kendt for at tale højt om sine egne politiske holdninger, men sidste år valgte han alligevel at stå frem og støtte Joe Biden som præsident.

Og da Biden tog sejren over Donald Trump, delte 'The Rock' en video på sociale medier, hvor han lykønskede Biden.

»Min stemme repræsenterede mine små døtre, den repræsenterede menneskeligheden, den repræsenterede anstændighed, den repræsenterede de værdier og principper, som vi lærer vores små piger, og så repræsenterede den også vigtigheden i at være et godt og anstændigt menneske,« sagde han blandt andet i sin video.