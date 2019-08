Det er vidst ingen hemmelighed, at de store stjerner i Hollywood tjener ganske pænt med penge, men én af dem skovler alligevel flere penge ind end de andre.

Det er den 47-årige 'Fast & Furious' og 'Baywatch'-stjerne Dwayne 'The Rock' Johnson, der giver alle de andre stjerner baghjul.

Det skriver det amerikanske medie USA Today.

Det er på det amerikanske magasin Forbes´ 2019-liste over de bedst betalte mandlige skuespillere, at 'The Rock' sætter de andre skuespillere til vægs.

Dwayne 'The Rock' Johnson er nok bedst kendt for hans rolle i 'Fast & Furious'-filmene. Foto: NINA PROMMER Vis mere Dwayne 'The Rock' Johnson er nok bedst kendt for hans rolle i 'Fast & Furious'-filmene. Foto: NINA PROMMER

Ifølge listen har Dwayne Johnson fra 1. juni 2018 til 1 juni 2019 tjent over 600 millioner danske kroner.

En stor del af det store beløb udbetales af streamingstjenesten HBO, hvor 'The Rock' spiller med i den amerikanske komedieserie 'Ballers'.

Superstjernen skulle eftersigende modtage 4,7 millioner kroner per afsnit i serien, der snart går ind i sin femte sæson.

En anden stor bid af den økonomiske kage skulle ifølge USA Today komme fra filmen 'Jumanji: The Next Level', der har dansk premiere i Danmark til december.

Chris Hemsworth (tv.) og Robert Downey Jr. (th.) er nummer to og tre på listen. Foto: VALERIE MACON Vis mere Chris Hemsworth (tv.) og Robert Downey Jr. (th.) er nummer to og tre på listen. Foto: VALERIE MACON

Her skulle 'The Rock' modtage svimlende 158 millioner kroner for sin rolle.

Sidste år var Dwayne 'The Rock' Johnson nummer to på selvsamme liste, men i år er der et stykke ned til både nummer to og tre på listen, hvor superhelte-skuespillerne Chris Hemsworth og Robert Downey Jr. er at finde.

'Thor'-stjernen Chris Hemsworth har i den samme tidsperiode tjent cirka 513 millioner danske kroner, mens 'Iron Man'-skuespilleren Robert Downey Jr. har modtaget 443 millioner kroner på bankkontoen.

Dwayne 'The Rock' John er i øjeblikket biografaktuel med filmen 'Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw' i Danmark.