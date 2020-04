Kristin Cavallari, som du nok bedst kender fra tv-serien 'The Hills', er blevet skilt efter ti års ægteskab.

Bruddet er - efter hendes eget udsagn - sket med kærlighed og respekt.

'Vi har intet andet end kærlighed og respekt for hinanden, og vi er dybt taknemmelige for de år, vi har delt, de minder, vi har skabt, og de børn, vi er så stolte af,' skriver den 33-årige skuespiller på sin Instagram-profil.

Sammen med teksten deler hun et billede af sig selv og sin nu eksmand, Jay Cutler, der er quarterbacken hos NFL-holdet Chicago Bears. De har sammen børnene Camden, Jaxon og Saylor.

With great sadness, after 10 years together we have come to a loving conclusion to get a divorce. We have nothing but love and respect for one another and are deeply grateful for the years shared, memories made, and the children we are so proud of. This is just the situation of two people growing apart. We ask everyone to respect our privacy as we navigate this difficult time within our family.

I teksten på Instagram beder hun også om, at man respekterer deres ønske om at bevare et privatliv i sådan en situation.

'Dette er en situation, hvor to mennesker er vokset fra hinanden,' skriver hun.

Kristin Cavallari var første gang på skærmen, da hun ikke var mere end 18 år. Her deltog hun i realityshowet 'Laguna Beach: The Real Orange County', der fulgte en række elever på Laguna Beach High School i Californien.

Senere var hun også en del af reality-serien 'The Hills,' der var en fortsættelse af 'Laguna Beach: The Real Orange County.'