Kristin Cavallari, som du nok bedst kender fra tv-serien 'The Hills', blev skilt i april efter 10 års ægteskab.

Dengang afslørede hun ikke meget omkring skilsmissen, men nu tager hun bladet fra munden og afslører, at forholdet til den tidligere NFL-spiller Jay Cutler ikke var, som mange troede.

Det gør hun i et interview med People.

Skilsmissen kom bag på mange fans, da de har kunnet følge parret i tv-serien 'Very Cavallari'. Her virkede det som om, at alt gik godt for parret, men sandheden var en helt anden.

Kristin Cavallari og Jay Cutler. Foto: Jason Kempin Vis mere Kristin Cavallari og Jay Cutler. Foto: Jason Kempin

»Jeg har altid tænkt, at det var interessant, når folk kaldte os for 'couple goals.' Jeg havde det sådan: 'I skulle bare vide,' siger Kristin Cavallari til People.

Kristin Cavallari afslører, at under optagelserne til den sidste sæson af realityserien, gik det for alvor galt mellem dem:

»Vi holdte i høj grad en masse ting privat. Producerne så ting, men de viste det ikke i showet, hvilket er godt, for jeg vil aldrig nogensinde have, at mine børn skal se det,« fortæller hun og fortsætter:

»Vi prøvede virkelig, virkelig meget i flere år. Det var den sværeste beslutning, jeg nogensinde har taget.«

Parret har sammen tre børn. Camden Jack Cutler på syv, Jaxon Wyatt Cutler på fem og Saylor James Cutler på fire.

Men selv om at parret er gået fra hinanden, så har de et godt forhold til hinanden den dag i dag:

»Han betyder stadig så meget for mig, og jeg taler med ham næsten hver dag. Vi har tre børn sammen. Han kommer til at være i mit liv for evigt,« siger Kristin Cavallari og fortæller videre:

»Jeg mødte Jay, da jeg var 23. Jeg var en baby. Jay og jeg havde så meget kærlighed til hinanden, men vi blev voksne. Når du arbejder på noget i så mange år, og intet ændrer sig, så tror jeg, at du bliver nødt til at tage en beslutning. Vi vil alle gerne være lykkelige.«

Kristin Cavallari var første gang på skærmen, da hun ikke var blot 18 år.

Her deltog hun i realityshowet 'Laguna Beach: The Real Orange County', der fulgte en række elever på Laguna Beach High School i Californien.

Senere var hun også en del af reality-serien 'The Hills', der var en fortsættelse af 'Laguna Beach: The Real Orange County'.