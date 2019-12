Har man en moderat interesse for bilprogrammer, så kender man sandsynligvis til tv-programmet 'The Grand Tour', der har kørt siden 2016.

Værterne for programmet er de tidligere værter for den engelske udgave af bilprogrammet 'Top Gear', Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May.

Men nu kan det måske snart være slut med at se den værtskombination i programmet.

56-årige James May fortæller nemlig til den britiske avis The Sun, at han overvejer at trække sig fra værtsrollen.

Det er tilsyneladende alderen, som er ved at sætte en stopper for James May.

»Jeg er i den sidste halvdel af mine halvtredsere nu og ærlig talt, så er jeg begyndt at gå i forfald,« siger han og fortsætter:

»Jeg er begyndt at få nervøse lidelser og smerter, og jeg tror ikke, at jeg vil fortsætte meget længere, fordi jeg ikke vil gå i forfald offentligt. Det ville bare være uværdigt, og jeg tror ikke, at folk ønsker at se på det,« siger James May til mediet.

Udtalelserne fra den 56-årige James May kommer efter et år, hvor værtstrioen færdiggjorde sæson tre af 'The Grand Tour', mens de sikrede sig en aftale om en yderligere sæson fire. En sæson der altså kan blive værtens sidste.

Værtstrioen fra først 'Top Gear' og nu 'The Grand Tour'. Fra venstre James May, Jeremy Clarkson og Richard Hammond. Foto: Suzanne Plunkett Vis mere Værtstrioen fra først 'Top Gear' og nu 'The Grand Tour'. Fra venstre James May, Jeremy Clarkson og Richard Hammond. Foto: Suzanne Plunkett

'The Grand Tour'-programmet startede op i 2016 i samarbejde med Amazon, efter at værtstrioen året før var stoppet på BBC-programmet 'Top Gear'.

Indtil da havde nu 56-årige James May, 50-årige Richard Hammond og 59-årige Jeremy Clarkson været værter sammen på 'Top Gear' siden 2003.

Samarbejdet med BBC fik dog en brat afslutning i 2015, da medværten Jeremy Clarkson ragede uklar med programmets producer, Oisin Tymon, og tildelte ham et slag i ansigtet, der medførte, at produceren flækkede sin læbe.

Efterfølgende blev Jeremy Clarkson suspenderet og senere fyret. Det fik Richard Hammond og James May til at forlade værtsrollerne på programmet og i stedet gå sammen med Jeremy Clarkson på 'The Grand Tour'.