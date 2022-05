Jack Kehler er gået bort på Cedars Sinai Medical Center i Los Angeles efter komplikationer med sin leukæmi.

Han blev 75 år.

Dødsfaldet bekræfter hans søn, Eddie Kehler, til Deadline.

Udover sønnen efterlader Jack Kehler sig konen Shawn Casey og sit barnebarn Liam.

Jack Kehler vil de flest nok huske fra rollen som 'The Dude's hårdtprøvede vicevært i kultfilmen 'The Big Lebowski'.

Hans sidste rolle blev tilmed også som vicevært – nemlig i Hulu-serien 'Love, Victor'.

Derudover var Jack Kehler hovedrolleindehaver i filmen 'The Platinum Loop', som endnu ikke er filmet færdig.

Gennem sin karriere opnåede han at have roller i store film som 'Men in Black II', 'Dødbringende våben 4' og 'Point Break', samt i et væld af serier som 'Mad Men', The Man in the High Castle', 'NCIS: Los Angeles' og 'Murder One'.