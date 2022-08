Lyt til artiklen

Højt humør, en del kaos og lidt for hurtige fødder.

Smukfest har allerede det hele efter kun en enkelt dag.

Og med den gode stemning følger naturligvis også et par dansetrin – desværre gik det lidt for stærkt for diamandatteren Thalia Pitzner, der også var at finde i Bøgeskoven onsdag aften.

På Instagram har influenceren delt, at hun fik slået sin fod, mens hun var i gang med at feste.

'Min forstuvede fod', skriver hun i en story af foden i forbinding.

Til B.T. uddyber Thalia Pitzner, at det var midt på dansegulvet, det gik galt med foden.

»Sådan kan det gå til fuld dak. De forbudte trin dansetrin på floor,« skriver hun til billedet af den indbundne fod.

Foden skal lige hvile - men så er Thalia klar igen. Foto: Privat. Vis mere Foden skal lige hvile - men så er Thalia klar igen. Foto: Privat.

Rytteren måtte også en tur forbi samaritterne på festivalen.

»Skadestuen på festivalen sagde, at den bare var forstuvet. Minor set back. Men jeg skal nok blive o.k.,« lyder det optimistisk.

Det kommer da bestemt heller ikke til at holde diamantdatteren tilbage, når festivalen fortsætter.

»Det her skal ikke slå mig ud, jeg fester videre,« skriver hun.

Thalia Pitzner er sammen med søsteren Elvira Pitzner afsted til Smukfest.

