Kevin Andreasen, bedre kendt som sangeren Bro, fortalte igår, at han er blevet testet positiv for corona for anden gang.

I dag er så han indlagt på hospitalet. Det afslører han i en Instagram-story på sin profil:

»Bliver indlagt på hospitalet om lidt. No worries, det er bare fordi, jeg får noget medicin ved siden af, der ikke er så godt, når man har corona,« skriver han ifølge Se og Hør i en story. Den er dog blevet slettet efterfølgende, men i en ny story kan det ses, hvordan han beskriver, at han er ankommet til hospitalsstuen.

Det er altså ikke virussen i sig selv, der har gjort ham så syg, at han skal indlægges. Der skal bare holdes opsyn med ham, og derfor beretter han også, at han har det fint efter omstændighederne.

Det var alligevel en meget ærgerlig Bro, der på sin Instagram-profil søndag berettede, at hans nytårsplaner nu var røget i vasken. Han skal isolere sig selv ved overgangen til det nye år:

»Der røg nytårsaften. Stærkt man. Lige en lille info til de folk, der har været sammen med mig på det sidste. Har selvfølgelig skrevet til dem, jeg kan huske. Hvis du er glemt har jeg ronaen,« skriver han.

Sangeren fik også en positiv coronatest tilbage i foråret. Dengang fortalte han i Go' Morgen Danmark, at han fik virussen da pandemien tog fart i Danmark, og der oplevede han blandt andre vejrtrækningsproblemer:

»Jeg har haft corona for to måneder siden. Jeg blev tjekket to gange. Jeg havde 30 procent lungekapacitet. Jeg kunne ikke trække vejret helt ned,« fortalte han.