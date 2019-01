Filmatiseringen af Anders Matthesens bog Ternet Ninja har nu solgt over 650.000 biografbilletter og er dermed den mest sete danske animationsfilm nogensinde.

Den populære komiker udgav i 2016 børnebogen Ternet Ninja om drengen Aske, der får en ternet ninja-dukke af sin onkel Stewart i fødselsdagsgave.

Bogen blev en bestseller, og nu kan danskerne åbenbart heller ikke få nok af filmudgaven, som altså slår tidligere danske animationshit som Valhalla (610.840 billetter), Rejse til Saturn (405.453 billetter) og Anders Matthesens egen Terkel i knibe (375.822 billetter) i billetsalg.

Hos Nordisk Film Distrubution er glæden selvfølgelig stor, og direktør Frederik Honore jubler i en pressemeddelelse:

»Filmen har fortsat mange kilometer i benene, så det er ikke til at sige, præcis hvor den ender. Men det virker sandsynligt, at den vil passere minimum 750.000 solgte billetter.«

Og Matthesen har godt nyt i vente. Da B.T. mødte ham i december, fortalte han nemlig, at han for tiden sidder og skriver løs på opfølgeren Ternet Ninja 2.

»Jeg har ikke hele tiden vidst, hvor det skulle bære hen. Men jeg har da lovet forlaget, at der kommer en 2'er. Vi har en idé til, hvordan historien fortsætter, og jeg skriver på den nu,« fortalte han op til premieren på Ternet Ninja.

»Jeg startede på tegningerne for 10 år siden. Jeg kom i kontakt med forlaget Høst & Søn i 2014 og udgav bogen i 2016. Herfra er det gået ret hurtigt, og det har vel taget halvandet års tid at lave filmen.«

Komikeren Anders Matthesens populære bog "Ternet Ninja kommer som film i biograferne fra d. 25. december 2018. Det er Matthesen selv der har instrueret filmen og lagt stemmer til hovedparten af figurerne. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Komikeren Anders Matthesens populære bog "Ternet Ninja kommer som film i biograferne fra d. 25. december 2018. Det er Matthesen selv der har instrueret filmen og lagt stemmer til hovedparten af figurerne. Foto: Bax Lindhardt

I første omgang er der tale om endnu en bogudgivelse, men 43-årige Matthesen håber på, at der er også mulighed for at lave en biografversion af opfølgeren til 'Ternet Ninja'-filmen.

»Det er klart, at hvis man en uge inde i januar finder ud af, at filmen er et flop, så kan det være, man ikke følger op med endnu en film,« sagde han dengang altså uvidende om sin kommende megasucces.

Foreløbig ligger opfølgeren til 'Ternet Ninja' kronologisk direkte i forlængelse af, hvor den originale bog og film slutter.

Men der er et enkelt benspænd, hvis man skal lave en opfølger til animationsfilmen med de samme skuespillere.

Ternet Ninja I Ternet Ninja følger man Aske, der går i 7. klasse, og som er dybt forelsket i Jessica fra 8. klasse. Han har en træls stedbror og mobbeoffer for skolens bølle Glen. Men alt ændrer sig, når Aske får en ninjadukke af sin onkel Stewart, som viser sig at være levende, dødsensfarlig og har et ønske om at få hævn. I filmen får man gensyn med flere kendte Anders Matthesen-karakterer, som han har lavet i gennem sin karriere. Ternet Ninja får premiere 25. december.

»Alfred (Bjerre Larsen, der lægger stemme til 13-årige Aske, red.) har været en drøm at arbejde med, men desværre gik hans stemme lidt i overgang undervejs. Så da vi skulle til runde to og reparere nogle replikker, var stemmen så mørk, at vi måtte tune den lidt. Det er ikke noget, man kan høre, men det kan godt være, at vi skal spole et par år frem i en 2'er,« siger han.

Han forklarer, hvorfor han ikke lægger stemme til hovedpersonen Aske og dennes helt store crush, Jessica.

»Det gjorde vi for ikke at gøre helt det samme som sidst. Jeg kom også ret hurtigt frem til, at det ville være lidt underligt, hvis jeg kun laver tre-fire stemmer i filmen,« siger han og uddyber, hvorfor han netop valgte, at han ikke skulle lave Jessicas stemme i filmen:

»Det er fint nok, jeg spiller moderen og skolelærerinden. Men det går ikke, hvis en sødmefuld fantasi om Jordens bedste kæreste får en Monty Python-mandestemme.«

Anders Matthesen er dog meget tilfreds med 16-årige Alfred Bjerre Larsens arbejde på filmen.

»Alfred har en fantastisk stemme. Vi kunne høre med det samme, at det skulle være ham. Han er meget professionel og dygtig til selv at give bud på, hvordan det skal lyde. Ofte sagde jeg: 'giv lige selv et bud på det', hvor det bare sad i skabet.«