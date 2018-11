»Han insisterede på at sige undskyld. Og så blev jeg bedt om at blive efter fyraften. Så ville han lege bugtaler.«

Den stakkels animerede figur Terkel Mogensen fra 'Terkel i knibe', der nu er blevet halvvoksen, taler ud om, hvordan Anders Matthesen var under 'optagelserne' på filmen.

Den Terkel fortæller, hvordan komikeren i første omgang var rigtig sød og nærmest en storebror for ham.

Men så startede optagelserne på animationsfilmen, og komikeren ændrede sig gevaldigt.

Den lille sketch, hvor Terkel mere eller mindre anklager Anders Matthesen for at begå seksuelle overgreb, stammer fra Andens 25-års jubilæumsshow.

Historien om Terkel blev oprindeligt fortalt på cd'en 'Arne fortæller... Terkel i knibe', der blev udgivet i 2001.

På cd'en medvirker andre kendte Anders Matthesen-figurer som den altid berusede Stewart Stardust og den ultra-pædagogiske pædagog Arne Nougatgren.

Tre år senere kom en animationsfilm under samme navn, og i 2019 får 'Terkel - The Motherfårking Musical' premiere, hvor blandt andre Martin Brygmann, Ruben Søltoft, Thomas Bo Larsen, Clemens, komikerparret Adam og Noah samt Lea Thiim Haarder er på rollelisten.

Videoen er blevet offentliggjort i forbindelse med filmatiseringen af Anders Matthesens første børnebog, 'Ternet Ninja', der udkom i 2016. Filmen 'Ternet Ninja' får premiere juledag.

Man følger Aske, der går i 7. klasse, og som er dybt forelsket i Jessica fra 8. klasse. Han får en ninjadukke af sin onkel, som viser sig at være levende, dødsensfarlig og med et ønske om at få hævn.

I filmen får man gensyn med flere kendte Anders Matthesen-karakterer, som fans er stødt på gennem tiden.

Anders Matthesens jubilæumsshow blev rost af adskillige anmeldere, og der blev solgt omkring 90.000 billetter til showet, som kun blev vist i Royal Arena i København og i Boxen i Herning.

Anders Matthesen har tidligere sagt, at han altid har drømt om at lave et rigtigt 'stadion-show', hvor der er plads til de helt store armbevægelser.

»Der bliver ikke tale om teater eller foredrag eller store refleksioner over livet. Det bliver ikke et navlepillende show, gennemsyret af røde tråde og dramaturgi. Vi snakker SHOW denne gang – i den helt store stil og med fuld smadder på fra start til slut.«