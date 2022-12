Lyt til artiklen

Realitystjernen Teitur Skoubo er onsdag blev dømt skyldig i sin seneste voldssag.

Han får 30 dages betinget fængsel og skal altså ikke ind og afsone i denne omgang, med mindre han begår ny kriminalitet inden for det næste år.

Til gengæld kan den i så fald veksles til 40 timers samfundstjeneste, skriver Se og Hør.

»I realiteten er det en mild dom, fordi han også er dømt for vold tidligere, så nu afventer vi, om vi vil anke sagen,« siger hans forsvarsadvokat, Henrik Dupont Jørgensen, til B.T.

Den 27-årige tidligere 'Paradise Hotel'-vinder modtog sin dom efter tiltale om vold begået på det københavnske diskotek Hive en septembernat i 2019.

Her skulle Teitur Skoubo, ifølge anklageskriftet, have slået en person i hovedet med »et glas fremstillet af hårdt plastikmateriale«.

Den 23-årige forurettede mand forklarede, at Teitur Skoubo uprovokeret havde hældt en drink ud over ham, hvorefter vedkommende returnerede ved at kaste resten af sin egen drink på realitystjernen.

Han skulle herefter have slået igen med sit plastikglas, hvilket ifølge forurettede resulterede i et blødende sår over øjet, som i dag er blevet til et ar, skriver Se og Hør.

Teitur Skoubo benægtede ikke slaget, men forklarede i retten, at han handlede i nødværge, da den forurettede gentagne gange havde 'spillet op' ved at have skubbet til ham ved tre forskellige lejligheder inden for 40 minutter.

Teitur Skoubo er to gange tidligere dømt for vold. I den ene sag blev han dømt for at have sparket en person, som kastede en flaske efter ham, da han for knap ti år siden stadig boede på Færøerne.

Tilbage i maj blev Teitur Skoubo ved Retten i Odense idømt to og et halvt års fængsel for at have voldtaget en 25-årig kvinde, som han slog til blods, da hun en novembernat sidste år havde taget realitydeltageren med hjem.

Han ankede dog straks dommen, og i landsretten fandt man det for nylig bevist, at samlejet mellem ham og offeret stoppede, da samtykket blev trukket tilbage. Derfor blev han frifundet for voldtægt, men blev i stedet dømt for vold.