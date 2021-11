»I dag er en stor dag.«

Sådan skrev den 19-årige skuespillerinde Miranda McKeon i et opslag på sociale medier forleden.

Her afslørede den unge stjerne, der er kendt fra Netflix-serien 'Anne With an E', at hun skal have fjernet begge sine bryster.

En operation, der skyldes, at hun for fem måneder siden blev diagnosticeret med en sjælden brystkræft, der kun rammer en ud af en million mennesker.

»Jeg har ventet næsten fem måneder på den her dag,« lyder det blandt andet i skuespillerindens opslag, hvor hun åbenlyst glæder sig over operationen.

Glædelsen skyldes, at operationen – efter planen – vil fjerne al hendes kræft.

»Indgrebet fjerner alt brystvævet under huden på begge sider samt nogle lymfeknuder på min højre side,« forklarer Miranda McKeon sine 1,1 million følgere på Instagram.

»Det vil fjerne al kræftsygdommen samt reducere risikoen for tilbagefald markant. Jeg bliver altså kræftfri,« fortsætter hun.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Miranda McKeon (@miranda.mckeon)

Netflix-stjernen skriver endvidere, at operationen er blevet aktuel som følge af utallige møder med diverse læger og kirurger.

»Nu føler jeg virkelig, at jeg har fundet det perfekte hold,« skriver skuespillerinden og påpeger, at hun – i modsætning til mange andre, der får foretaget indgrebet – vil bevare følelsen i brystet.

»Operationen er sikker, men kræver, at der er mere behandling efterfølgende, fordi nerverne skal rekonstrueres,« fortæller hun og fortsætter:

»Det vil helt sikkert tage tid, men jeg er taknemmelig for, at jeg kommer til at se ud og føle mig som mig selv igen.«

Miranda McKeon afslutter sit opslag ved at fortælle, at hun efter operationen skal gennemgå et forløb med stråling, før hun officielt kan kaldes kræftfri.