Selv om de to musikere Marcus og Martinus tjente styrtende i 2018, så er bøtten nu vendt på hovedet.

I hvert fald hvis vi snakker om overskud/underskud.

De norske teenage-stjerner har nemlig ikke haft et så prangende 2019, at de i dag kan præsentere et overskud. Det skriver den norske avis VG.

Ifølge deres nyeste regnskab, som VG er i besiddelse af, er musikerne kommet ud af 2019 med et underskud på 1,8 millioner norske kroner – på dansk svarende 1.250.000 kroner.

Og det er til trods for, at de to tvillinger, der fyldte 18 år i februar, kom ud af 2018 med et overskud på op til 11 millioner norske kroner.

Underskuddet er dog, ifølge dem selv, forventeligt, da musikerne ikke har været så aktive i 2019 som tidligere.

»2019 var det første år siden 2012, hvor vi ikke var på turné. Vi satte os selv i en slags karantæne og udskød nogle ting, men det betyder ikke, at vi ikke har arbejdet. Vi har blandt andet skiftet pladeselskab og bookingbureau,« udtalte duoen til VG tilbage i marts.

Tvillingernes talsmand oplyser i dag over for avisen, at de tidligere års gode resultater har givet dem tid og plads til at 'fokusere på næste skridt i deres karriere'.

Marcus og Martinus kommer da heller ikke i nød lige foreløbig. Trods underskuddet for 2019, havde de stadig en indtjening i 2019 på 13 millioner kroner – og en samlet egenkapital, som lyder på 23,7 millioner norske kroner.

Egenkapitalen, altså det der står på bankkontoen, er indtjent i firmaet M&M, som er inddelt i tre områder: koncerter, musikrettigheder og streamingtjenester og salg af merchandise i Norge og Europa.

Tvillingerne har siden 2015 udgivet fire albums. På Instagram har de populære tvillinger 1,4 millioner følgere.