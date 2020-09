Årets uddeling af Reumert-prisen der fandt sted mandag 21. september var ganske underholdende, hvis man spørger teaterredaktør på Berlingske Jakob Steen Olsen, og det var der især én mand, som havde en aktie i.

Jakob Steen Olsen fortæller nemlig i fredagens udgave af radio- og sladderprogrammet 'Det' vi taler om', hvordan Tommy Kenter stjal showet. Kenter var årets modtager af hædersprisen.

»Han fik først en fin tale, og så skulle han også takke for det, og så tog helvede ved ham. Jeg tror, han lavede et one-man-show, som varede en halv time til tre kvarter eller sådan noget.«

Jakob Steen Olsen, som selv sidder med som et af medlemmerne i komitéen til Reumert-uddelingen, hilste Kenters optræden velkommen.

Tommy Kenter indrømmer selv, at han brugte mere tid end aftalt ved Reumert-prisen, men han syntes, stemningen var god. Det tror han ikke, folk havde noget imod. Foto: Philip Davali Vis mere Tommy Kenter indrømmer selv, at han brugte mere tid end aftalt ved Reumert-prisen, men han syntes, stemningen var god. Det tror han ikke, folk havde noget imod. Foto: Philip Davali

»Det var vidunderligt, for sådan et awardshow kan godt være lidt kedeligt.«

Den 70-årige skuespiller skulle både have fremsagt en monolog fra Hamlet, spillet blues, og så skulle han have holdt en takketale.

I talen jokede han blandt andet med, at hvis han havde fået de mange penge med hædersprisen, som man engang gjorde, så ville han gladeligt have delt ud af finanserne til mennesker, der har hjulpet ham i karrieren.

Engang modtog man sammen med hædersprisen 300.000 fra Bikuben-fonden. Men Bikuben-fonden donerer ikke længere til hædersprisen, og derfor er beløbet langt fra det samme i dag.

Jakob Steen Olsen forklarede i fredagens radioprogram, at der måske også ligger noget alvor bag Tommy Kenters tale om pengene.

»Senere forstod jeg, at det var på en ret alvorlig baggrund, for ligesom med så mange andre scenekunstnere så er Tommy Kenter ‘fucked’ økonomisk.«

Da B.T. fanger Tommy Kenter fredag aften nikker han også genkendende til det med den dårlige økonomi på grund af coronakrisen. I hvert fald delvist.

»Ja, det ser jo sort ud. Det er jo en hel årsløn, man kommer til at mangle, og det er jo ikke bare mig. Det er alle os, der lever af at optræde for forsamlinger på mere end 100 mennesker,« siger skuespilleren om den nye corona-verden.

Han siger dog, at han er en af dem, der klarer sig ved at tære lidt på de reserver, som var ellers var tiltænkt pensionen. En pension, som ikke venter lige om hjørnet på grund af de nye økonomiske vilkår.

»Vi er jo så priviligerede, da vi ikke på samme måde er fysisk nedslidte i min branche. Vi kan være psykisk nedslidte, men ikke på samme måde fysisk.«

I programmet siger Jakob Steen Olsen, at Kenter havde planlagt at stoppe med de store teaterroller, og at han har solgt sit hus nord for København.

Det er dog altsammen noget, der er sket inden corona. Huset er solgt, fordi han skulle flytte ind til byen sammen med sin kone.

Og de store teaterroller skulle godt nok vige for mindre anstrengende jobs, men Tommy Kenter havde stadig tænkt sig at lave andre skuespilleropgaver, lyder forklaringen fra ham.

Lidt lys er der dog forude, for der venter faktisk netop en stor teateropgave. En, der skulle have været den sidste af sin slags.

Han er nemlig med i Det Ny Teaters opsætning af 'Spillemand på en tagryg', som Tommy Kenter bruger ordet 'krævende' om.

Hans håb for fremtiden er, at Kulturministeriet vil tage en større tørn i forhold til både skuespillere og musikere, som er ramt i disse tider.

»Jeg drømmer om, at der kommer større klarhed om diverse hjælpepakker, og at der er større forståelse for vores situation,« siger han.