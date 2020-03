Aveny-T på Frederiksberg har været en dansk kulturinstitution i mere end 100 år, og skuespillere som Dirch Passer, Malene Schwartz, Mads Mikkelsen og Nikolaj Lie Kaas har alle slået deres folder på Frederiksberg-scenen.

Men i øjeblikket er fremtiden for Aveny-T mildest talt usikker.

»Der er meget på spil her, det er teatrets overlevelse, men lige nu spiller vi videre, selv om skibet er ved at synke,« siger teaterchef Jon Stephensen.

Han refererer til de prøver, teatret i øjeblikket er i gang med forud for den stort anlagte teaterkoncert baseret på C.V. Jørgensens sange, der efter planen har premiere 1. maj.

Jon Stephensen er teaterchef på Aveny-T. Foto: Kristian Djurhuus Vis mere Jon Stephensen er teaterchef på Aveny-T. Foto: Kristian Djurhuus

Jon Stephensen, der også tidligere har skabt en række teaterkoncerter, har i ni år forsøgt at få rettighederne til at lave en koncert med C.V. Jørgensens sange – og projektet er da også et af teatrets dyreste nogensinde.

Så meget desto mere uro i maven lige nu.

»Det er sådan en forestilling, der helst skal spille en små 9-10 millioner kroner ind, og det er mange penge. Alle er kontraktansatte, så om jeg sender dem hjem eller ej, betaler jeg løn til den 22. juni,« forklarer Jon Stephensen.

Lige nu øver de medvirkende sammen over det efterhånden velkendte værktøj Zoom, og fra teaterdirektørens side er der da lige nu også kun én vej frem; at forestillingen kan gå i luften den første maj. Som det ser ud nu, varer forsamlingsforbuddet til og med den 13. april, og teaterchefen håber meget, at den dato ikke skubbes længere ud i fremtiden.

Jeg er hver eneste dag påvirket, og jeg vågner hver dag og tænker: Hvor skal jeg finde pengene, hvis vi ikke kan spille? Jon Stephensen, teaterchef

»Jeg satser på, den bliver til noget, men jeg skulle være naiv, hvis jeg ikke erkender, at det kan blive til plan B. Men lige nu er der kun plan A,« siger Jon Stephensen.

Teaterchefen har det dog ambivalent med at brokke sig for meget. I denne uge blev landets kulturminister, Joy Mogensen, kritiseret fra flere sider, efter hun i et interview i Berlingske sagde:

»Jeg ville opfatte det som upassende, hvis jeg stod og talte om kultur lige nu.«

Jon Stephensen mener ikke, at kulturlivet har brug for den slags udtalelser lige nu – omvendt vil han dog heller ikke selv 'flæbe', som han siger.

Jon Stephensen ved Aveny-T. Foto fra 2011, da Jon tiltrådte som teaterchef. Foto: Marie Hald Vis mere Jon Stephensen ved Aveny-T. Foto fra 2011, da Jon tiltrådte som teaterchef. Foto: Marie Hald

»Jeg kan skamme mig helt på egne vegne, hvis jeg begynder at klynke, for situationen globalt er alt for alvorlig til, at ens egen lille biks i denne sammenhæng skal fylde for meget,« siger Jon Stephensen og tilføjer:

»Men det er ikke det samme, som at det ikke er alvorligt. Gu’ er det det. Jeg er hver eneste dag påvirket, og jeg vågner hver dag og tænker: Hvor skal jeg finde pengene, hvis vi ikke kan spille?«

Og selv om han ikke ønsker at klynke, så vil Jon Stephensen dog gerne understrege alvoren.

»Hvis vi ikke kan spille, så skal vores billettab dækkes ved hjælp – ellers er vi færdige.«