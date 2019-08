»Ydmygende«.

Så enkelt beskriver Taylor Swift den fejde, hun de seneste år har været involeret i med Kanye West og Kim Kardashian.

En fejde, der har stået på siden 2009, da Kanye West, efter Taylor Swift havde vundet prisen for bedste musikvideo under MTV Video Music Awards, farede mod scenen for at sige, at prisen i stedet skulle være gået til Beyonce.

En fejde, der kun blev forværret, da Kanye seks år senere udgav sangen Famous, hvor han berettede, at det var ham, der ‘made that bitch famous’ (gjorde kællingen - Taylor Swift - berømt, red.).

»Jeg tror ikke, der er mange mennesker, der kan forstå, hvordan det er at have så mange mennesker, der udtalt hader dig,« fortæller hun i et længere interview med Vogue.

Konflikten mellem de to parter tog da kun til, da Kim Kardashian på Twitter valgte at kalde Taylor Swift en ‘slange’.

Noget, der bidrog til West-parrets fans antipati mod Taylor Swift, hvilket hun fik at føle på de sociale medier.

Her opstod der pludseligt hashtags som #TaylorSwifterenslange og #TaylorSwifteraflyst.

Da Taylor Swift i 2009 modtog en pris ved MTV Video Music Awards, stjal Kanye West mikrofonen ud af hånden på hende for at sige, at prisen i stedet skulle være gået til Beyonce. Foto: GARY HERSHORN

I interviewet med Vogue beskriver hun, at hun fik beskeder fra folk, der ønskede, at hun skulle ‘holde kæft’, ‘forsvinde’ eller ‘dræbe sig selv’.

»Jeg fandt ud af, at jeg var nødt til at omstrukturere mit liv, fordi det føltes, som om det var helt ude af kontrol,« fortæller sangfuglen.

Og så gjorde Taylor Swift, som hun plejer, når der sker noget stort i hendes liv:

Hun skrev sange om det.

»Jeg vidste med det samme, at jeg var nødt til at lave musik om det, for det var den eneste måde, jeg kunne overleve det,« siger hun og fortsætter:

»Det var den eneste måde, jeg kunne bevare min mentale sundhed og samtidig fortælle historien om, hvordan det er at gennemgå noget så ydmygende.«

I 2017 resulterede det i albummet 1989, hvor sange som Look What You Made Me Do og Shake it Off er på.

Og selvom Kanye West ikke bliver nævnt med navn, er blandt andre Rolling Stones ikke tvivl om, at særligt førstnævnte er et modsvar til hans sang Famous.