En amerikansk mand fra Texas skal ind og ruske tremmer på grund af sin bekymrende fascination for megastjernen Taylor Swift.

Fascinationen fik nemlig manden, der hedder Eric Swarbrick, til både at stalke og true den 30-årige sangerinde. Det skriver USA Today.

Ifølge det amerikanske medie erkendte Eric Swarbrick sig skyldig i retten onsdag, og han blev herefter idømt en fængselsstraf på 30 måneder.

Manden erklærede sig skyldig i at stalke Taylor Swift ved flere lejligheder, mens han også erklærede sig skyldig i at sende over 40 breve til sangerindens tidligere pladeselskab Big Machine Label Group.

I brevene, der blev sendt i 2018, bad Eric Swarbrick direktøren for pladeselskabet om at introducere ham for Taylor Swift. Brevene blev mere truende og voldelige med tiden.

Det er ikke første gang, at Taylor Swift har haft en stalker.

For eksempel brød en 23-årig mand fra Florida ind i popstjernens hjem sidste år.

Her havde manden ved navn Roger Alvarado klokken halv tre om natten angiveligt kravlet op på en stige og op på anden etage, inden han havde smadret en glasdør for at komme indenfor.

Taylor Swift var dog ikke hjemme, da indbruddet fandt sted.

Det var heller ikke første gang, at Roger Alvarodo brød ind hos Taylor Swift. Han havde forsøgt sig minimum to gange tidligere, hvor sangerinden heller ikke var hjemme.

Den ene gang blev han fundet i hendes seng, efter han havde brugt hendes bad. En episode, han blev idømt seks måneders fængsel for.