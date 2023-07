Taylor Swift har slået to nye rekorder.

Med hendes seneste udgivelse af albummet 'Speak Now' (Taylor's version) er hun nemlig nu den første kvinde i historien, der har fire albums i top ti på den amerikanske albumliste.

Det skriver The Guardian.

Den eneste anden kunstner, der har haft flere albums på hitlisterne samtidig, er Prince, som havde fem albums i top ti efter sin død i 2016.

Men det er ikke den eneste rekord, Taylor Swift har slået.

For udover at have flest albums på hitlisterne på samme tid, har 'Speak Now' også givet hende titlen for at være den kvindelige kunstner, der har haft flest albums, der ligger på førstepladsen.

Hun overgår altså nu den tidligere rekordholder Barbra Streisand, som havde 11 albums, der har ligget nummer et.

Interessen har også været enorm for Taylor Swifts nyannoncerede europæiske turné. Mere end en million mennesker sad i kø for at få de eftertragtede billetter til de første koncerter i Paris til maj næste år.

Taylor Swifts albums er nu fire ud af de fem største udgivelser, der har været de sidste fem år. Det sammen med Adeles album fra 2021.