Torsdag meddelte TicketMaster, at de måtte lukke for salget til Taylor Swifts kommende turné på grund af et usædvanligt stort pres.

Men hvis billetbørsen håbede på forståelse fra hovedpersonen, så kan de tro om igen. Hun nemlig sur. Meget sur.

Det gør hun helt klart i en story på sin Instagram.

»Jeg vil ikke komme med undskyldninger for nogen, for vi har spurgt dem adskillige gange, om de kunne klare efterspørgslen, og det forsikrede de os, at de kunne,« skriver hun og fortsætter:

»Det er virkelig fantastisk, at 2,4 millioner mennesker fik billetter, men det pisser mig af, at mange føler, at de har været igennem adskillige bjørneangreb for at få dem.«

Hun fortæller, at hun er meget beskyttende overfor sine fans, og hvordan gennem sin karriere har gjort meget ud af selv at stå for ting som eksempelvis billetsalg.

Derfor var det også svært for hende at overlade opgaven til andre og endnu sværere for hende at se på, hvor galt det nu er gået.

Tirsdag solgte Taylor Swift to millioner billetter, hvilket er ny rekord for en soloartist, men det har altså samtidig betydet, at TicketMaster ikke kunne følge med, og derfor måtte aflyse det offentlige salg, som skulle være begyndt fredag.

Søndag vandt popstjernen den mest prestigiøse pris ved prisuddelingen American Music Awards søndag amerikansk tid.

Hun vandt nemlig prisen som årets kunstner ved prisuddelingen.

Det er fans, der bestemmer, hvem der skal vinde til American Music Awards. Prisuddelingen er verdens største af sin slags.

- Jeg kan ikke beskrive, hvor ubegribeligt det er for mig, at jeg stadig laver det her, og at I stadig går op i det, siger sangeren på scenen, efter at hun er blevet tildelt prisen.