Der er drama for alle pengene på Instagram, hvor to af verdens største popstjerner er i åbent skænderi foran deres til sammen mere end 230 millioner følgere.

Taylor Swift og Justin Bieber er blevet uvenner på grund af manageren Scooter Braun, som ifølge Taylor Swift har manipuleret og udnyttet hende.

For nylig købte han rettighederne til en del af Swifts gamle sange mod hendes vilje. Det var sange, som den hovedrige sangerinde ikke selv kunne få lov til at købe, og i et længere Tumblr-indlæg - som nu er blevet slettet - rasede hun over det, som hun kaldte chikane af hende fra Scooter Brauns side.

Her svarede han ved at lægge et billede af sig selv og manageren på Instagram, for at vise omverdenen, at han støttede Scooter Braun.

Så var banen kridtet op, og Taylor Swift reagerede i weekenden med at fortælle hele sin version af historien om, hvordan Braun angiveligt har gjort alt for at gøre livet surt for hende, og sendte samtidig en bredside af sted mod Bieber, som hun mener deltager i chikanen af hende ved at vise sin støtte til manageren.

Seneste kapitel blev skrevet af Bieber søndag aften dansk tid, da Bieber gik til tasterne på Instagram, og blandt andet skrev:

»Det er ikke fair, at du går på sociale medier og får folk til at hade Scooter. Hvad ville du opnå med at offentliggøre den blog? For mig at se var det for at få sympati, og du vidste også, at ved at offentliggøre det, ville dine fans chikanere Scooter«.

Sangeren beskylder desuden Swift for at være gået over en grænse.

Justin Bieber og konen Hailey Rhode Bieber mener, at Taylor Swift forsøger at vende sine mange fans mod dem og manageren Scooter Braun.

»Jeg gør normalt ikke gengæld på denne måde, men når du prøver at lave karaktermord på nogen, jeg elsker, så er du gået over grænsen,« skriver Justin Bieber i opslaget, som har fået mere end 4,6 millioner likes på 10 timer.

Der er desuden skrevet mere end 150.000 kommentarer til det, og det er i sagens natur svært at få et overblik over, hvor følgernes sympati ligger, men sikkert er det, at der bliver diskuteret på livet løs, og at bølgerne går højt.

Det kan også siges med en vis sikkerhed, at det sidste ord ikke er sagt i ordkrigen mellem Taylor Swift og Justin Bieber.

Især Swift er kendt for at holde sine private skænderier meget offentlige, og hun har været i åben krig med blandt andre Katy Perry på sociale medier.