Når man er ung og får sit hjerte knust, så er det svært at holde følelserne tilbage. Det var det også for Taylor Swift, som var meget åbenmundet i et interview, hun lavede som 18-årig.

»Det var for meget.«

Sådan siger stjernen, om den måde hun omtalte bruddet med ekskæresten Joe Jonas.

Indrømmelsen kom, da Taylor Swift onsdag talte med talkshow-værten Ellen Degeneres, skriver Page Six.

Her ses Joe Jonas og Sophie Turner, som for nyligt blev gift i Las Vegas. REUTERS/Danny Moloshok Foto: DANNY MOLOSHOK Vis mere Her ses Joe Jonas og Sophie Turner, som for nyligt blev gift i Las Vegas. REUTERS/Danny Moloshok Foto: DANNY MOLOSHOK

»Den mest rebelske ting, jeg gjorde som teenager var formentlig, da jeg fortalte alt om Joe Jonas i dit tv-program.«

Sådan sagde sangerinden og referede til det omdiskuterede interview, der også dengang blev foretaget af Ellen Degeneres.

Kritikken af ekskæresten gik på, at han havde valgt en meget upersonlig måde at bryde forholdet til Swift.

»Når jeg finder den person, som er rigtig for mig, så vil han være fantastisk for mig. Og når jeg så kigger på den person, så vil det ikke engang være muligt for mig at huske den dreng, der slog op med mig over telefonen i løbet af 25 sekunder, da jeg var 18.«

Taylor Swift indrømmede onsdag, at hun var for hård ved ekskæresten Joe Jonas. Her ses hun til Time 100 Gala 23. april 2019. REUTERS/Andrew Kelly Foto: ANDREW KELLY Vis mere Taylor Swift indrømmede onsdag, at hun var for hård ved ekskæresten Joe Jonas. Her ses hun til Time 100 Gala 23. april 2019. REUTERS/Andrew Kelly Foto: ANDREW KELLY

Sådan lød beretningen om bruddet fra ekskæresten, da Taylor Swift dengang skulle sætte ord på. Hun fortsatte:

»Det var en rekord. Jeg kiggede på opkalds-loggen, og jeg tror, det var omkring 27 sekunder. Det må da være en rekord.«

I dag mener hun dog, at hun gik for langt, da hun delte sin forargelse med verden.

Hun indrømmer, at hun og ekskæresten Joe Jonas, der også er musiker og kendt fra boybandet Jonas Brothers, kan grine af de ting, der blev gjort.

Parret datede kort hinanden tilbage i 2008, og hun tilskriver sin opførsel sin unge alder, da bruddet fandt sted.

Joe Jonas er for nyligt blevet gift med en anden kendis, nemlig Sophie Turner, som er kendt fra den populære tv-serie 'Game of Thrones'.

Taylor Swift er efter sigende sammen med skuespilleren Joe Alwyn, men de to er meget private om deres forhold.

Man kunne dog se, at sangstjernen for nyligt 'likede' et billede, kort efter Alwyn havde lagt det på Instagram, Det skriver Hello Magazine.