Natten til fredag sad rigtig mange såkaldte swifties (Taylor Swift-fans, red.) klar til at høre popstjernens længe ventede genindspillede version af hendes album '1989'.

Men på grund af tekniske problemer hos musiktjenesterne Apple Music og Spotify blev forventningens glæde hurtigt erstattet af ren raseri, da klokkeslættet slog midnat.

Det skriver Mirror.

»Skriger! Apple Music har svigtet ved ikke at lade os høre '1989 Taylors Version' til midnat,« skriver en skuffet fan på det sociale medie X.

»Venner. Jeg er 34 år og har holdt mig vågen til midnat på en arbejdsdag. Please lad mig nu bare lytte til 1989,« skriver en anden.

Albummet, der nu kan lyttes til uden problemer, er Taylor Swifts egen version af albummet '1989'.

Et album, der med store hits som 'Shake it Off', 'Blank Space' og 'Bad Blood' både blev sangerindens hidtil mest solgte album og hyldet med en Grammy-pris, da det udkom i sin oprindelige version i 2014.

Men hvorfor genindspiller Taylor Swift så albummet, tænker du måske.

I 2019 købte stjerneproduceren Scooter Braun rettighederne til Swifts tidligere indspilninger af hendes eget musik.

Derfor er popstjernen nu på en længere rejse, hvor hun vil 'genovertage og kræve sin musik' tilbage.

I forbindelse med genudgivelsen af 1989-albummet, der natten til fredag kort fik musiktjenesterne til at bryde sammen, delte Taylor Swift således også et par ord til sine 275 millioner følgere på Instagram:

»Jeg blev født i 1989, genopfundet for første gang i 2014, og en del af mig krævede jeg tilbage i 2023 med min genudgivelse af dette album, som jeg elsker så højt,« skriver hun blandt andet.

På det genindspillede album, har sangerinden også overrasket sine fans med fem helt nye sange.

Om de bliver sunget på Taylor Swifts nuværende 'The Eras Tour', der indtil videre har meldt totalt udsolgt alle steder, er endnu uklart.