Hun var et stortalent allerede som barn og skrev sin første sang som kun 12-årig. Men hun har også mærket modvinden.

Taylor Swift er de seneste år blevet et kæmpe popfænomen. Og nu er hun også blevet dollarmilliardær. B.T. har ser på hendes rejse fra barndommen på en lille juletræsplantage til at overhale Beyonce som en af verdens bedst tjenende kvindelige artister.

Over 1,1 milliard dollar. Så meget er amerikanske 33-årige Taylor Swifts formue nu nået op på, ifølge en ny opgørelse fra finansmediet Bloomberg.

Dermed er hun kommet op i den særlige klub af kvindelige superstjerner som Beyonce, Rihanna, Madonna, Dolly Parton og Céline Dion, der tjener absolut mest.

Taylor Swift. Foto: Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix

Vejen har ikke været uden bump for den lyshårede unge kvinde med de store blå øjne fra Pennsylvania, der startede livet på sine forældres juleplantage, men som siden begyndte karrieren som countrystjerne.

Vejen har dog også været interessant. For Taylor Swift har taget nye metoder i brug og lavet et opgør med musikbranchen på sin vej.

Men først lidt om 'bumpet'. For tilbage i 2015 så det bestemt ikke ud som om, at Taylor Swift skulle ende som en mediedarling igen og blive til en at tidens største popstjerner.

Balladen startede egentlig tilbage i 2009, da Taylor Swift vandt den amerikanske pris VMA for årets bedste musikvideo, hvilket faldt i unåde hos hos rapperen Kanye West, der vandrede op på scenen, nærmest hev mikrofonen fra Swift og sagde, at sangerinden Beyonce, der også var nomineret i samme kategori, efter hans mening havde den bedste video – nemlig den til 'Single Ladies'.

Taylor Swifts tour og film har indtjent mange penge. Foto: Valerie Macon/AFP/Ritzau Scanpix

Det hele blev yderligere forstærket af, at Kanye Wests daværende kone, Kim Kardashian, sidenhen kaldte Taylor Swift en 'slange', efter en ny kontrovers opstod mellem Swift og rapperen, der havde kaldt Swift for kælling (bitch) i en sang.

Kanye påstod, at Swift havde givet ham lov, mens Swift benægtede, hvilket fik Kim Kardashian til at lække en optaget telefonsamtale mellem de to, hvor man kunne høre, at Swift fortæller Kanye West, at hun ser det som et kompliment, at han synger om hende.

Videoen skabte en bølge af modvind mod Swift, og hun har efterfølgende fortalt, at det, som hun kalder 'mobningen' fra Kardashian og West, og som foregik i årevis, gav hende en kæmpe nedtur:

»Det, at så mange folk hoppede med på det, fik mig til at føle mig så langt nede, som jeg aldrig nogen sinde havde følt før,« har hun fortalt ifølge Page Six.

Kanye West snuppede i 2009 mikrofonen fra Taylor Swift. Foto: Gary Hershorn/Reuters/Ritzau Scanpix

Men det er ikke det eneste problem, hun har og haft. I adskillige interviews har hun også fortalt om bagsiden ved at være kendt. Om at hun ikke kan leve et normalt liv, om at der er paparazziaer overalt, og om at hun er blevet så paranoid, at hun hele tiden er bange for, at nogen aflytter hende eller stalker hende. Sidstnævnte er ifølge Swift sket flere gange.

Kærlighed er et tilbagevendende emne i de fleste af hendes sange, men også den har hun haft problemer med grundet sin særprægede livsstil. Det har været svært at finde og holde på en kæreste.

Men trods nedturen lykkedes det altså for Taylor Swift at komme tilbage. Med en ny strategi – og stærkere end nogensinde.

I 2017 slog hun tilbage med albummet 'Reputation', og i 2019 kom albummet 'Lover', der begge vandt utallige priser.

Taylor Swift. Foto: Jay Biggerstaff/Reuters/Ritzau Scanpix

Dernæst udnyttede hun coronaepidemien i 2020 til at udsende hele to albums. Men den egentlige genistreg kom efter i virkeligheden efter corona.

For netop som hele verden blev lukket op efter flere coronanedlukninger og var klar til at bruge penge igen, stod Taylor Swift og hendes hold klar med en kæmpe turné.

Turneen ved navn Eras har hun været i gang med siden marts. Og den har sprængt alle forventninger. Turneen begyndte i marts og slutter i november 2024. Men allerede nu er der solgt billetter for 780 millioner dollar (5,5 milliarder kroner).

Alene i USA har hun indtil videre givet 53 koncerter, og Touren har indtjent så meget, at det svarer til indtjeningen i et lille land, skriver Bloomberg.

Taylor Swift er blevet milliardær. Foto: Mario Anzuoni/Reuters/Ritzau Scanpix

Bloombergs grundige gennemgang af hendes formue viser, at hun er en af få sangerinder, der har formået at opbygge en milliardformue i dollar.

Men touren er ikke den eneste årsag til, at Taylor Swift er blevet dollarmilliardær. En anden væsentlig årsag er, at hun også har lavet en film om Eras-Touren. Og dertil kommer noget helt andet.

Som et opgør mod musikbranchen og det, at hun mener, at kunstnerne skal tjene mere på deres musik, har Taylor Swift valgt at genindspille sine gamle albums. Det skete efter hun i 2018 skiftede fra sit gamle pladeselskab til Universal Musics Republic Records, hvor hun som en del af aftalen fik forhandlet sig til, at hun ejer størstedelen af rettighederne.

Indtil videre har hun genindspillet fire albums, senest albummet '1989', der udkom for kort tid siden.

Sammenlagt har hendes tour, hendes film og genindspilningen af de mange albums gjort, at formuen er steget voldsomt. Dertil kommer indtægter fra streaming, reklameting og så ejer hun fem ejendomme.

Taylor Swift har været et popfænomen i mange år. Foto: Andrew Kelly/Reuters/Ritzau Scanpix

Hendes formue er ifølge Bloomberg nu på over 1,1 million dollar, og hendes virksomhed kan nærmest betegnes som et konglomerat.

»Ud over at være et stort talent, så er Taylor Swift også en forretningsmand,« siger Carolyn Sloane, der er arbejdsøkonomi ved universitetet i Chicago til Bloomberg.

Også det lidt forhadte øgenavn 'slange' har Taylor Swift vendt til sin fordel. I dag er hun en slange på en positiv måde – som en, der kan skifte ham ofte, forklarer krisekommunikationseksperten, Lauren Beeching-

»Hun skifter ham og bliver en ny version af sig selv, så hu passer ind i nutidens kultur. Du ved aldrig, hvad det næste bliver, og det er derfor at hun kan holde sine fans så engageret, » fortæller hun til The Guardian.