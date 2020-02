Den verdenskendte sanger Taylor Swift er aktuel for tiden med dokumentaren 'Miss Americana', der kan ses på Netflix.

Dokumentaren på 85 minutter viser, hvordan den 30-årige amerikaner gerne vil slå den gamle Taylor Swift ihjel og turde sige sin mening.

Derfor skriver NBC News, at dokumentaren har et meget klart budskab:

»Der er en ny Taylor Swift i byen. En, der endelig er klar til at følge sine egne råd og turde sige, hvad hendes holdning er.«

30-årige Taylor Swift er aktuel med dokumentaren 'Miss Americana'. Foto: MARIO ANZUONI

'Miss Americana' beskriver ligeledes, hvordan Taylor Swift i 2018 begyndte at ytre sig politisk ved midtvejsvalget i USA.

Hun fortæller, hvordan hun i første omgang ikke ønskede at udtale sig om politik, fordi hun var opdraget til ikke at tale dårligt om andre mennesker.

Alligevel erklærede hun sin støtte til demokratiske kandidater i Tennessee, mens hun sagde, at hun ønskede at være på den rigtige side af historien.

I løbet af de 85 minutter retter 30-årige Taylor Swift også hård kritik mod Marsha Blackburn, der er senator i Tennessee.

Den amerikanske sanger kalder hende eksempelvis Donald Trump med paryk.

CNN skriver på den baggrund, at dokumentaren opfordrer kvinder til at turde tage chancer og til at turde genopfinde sig selv.

Dokumentaren tager også fat i Taylor Swifts kamp for at slå igennem i en branche, der er domineret af hvide mænd, som er meget ældre end hende.

Taylor Swift har gennem sin musikkarriere stået bag verdenshits som 'Blank Space' og 'Shake It Off'.