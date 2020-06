Morten Spangsvig, som de fleste kender fra programmet 'Tattoo Salonen', er blevet indlagt på sygehuset.

Han blev mandag morgen hentet af en ambulance og kørt på hospitalet, skriver hustruen, Simone Spangsvig, i et opslag på hendes Instagram-profil.

'Han (Morten red.) blev hentet af ambulancen i morges (mandag red.). Jeg synes at det er hæsligt, at jeg ikke kan være derinde sammen med ham. Jeg hader, når han har det dårligt, og jeg kan ikke overskue, at jeg ikke skal falde i søvn ved siden af ham i nat,' skriver hustruen i sit opslag, som bliver delt med 11.000 følgere.

Simone Spangsvig fortæller videre i sit opslag, at der er tale om galdesten og betændelse i galdeblæren, som Morten Spangsvig blev opereret for samme dag.

Hans tur på på hospitalet resulterede også i, at det var første aften, at Simone Spangsvig skal sove uden manden ved sin side for første gang, siden parret flyttede sammen

'Jeg savner ham, tænker på ham hele tiden, og selvom jeg jo ved, at han er i de aller bedste hænder, og at det jo heldigvis er noget, der “bare” kan opereres væk, så har det godt nok været en lang og træls dag, skriver Simone, som også skriver, at hun forsøger at holde humøret højt for parrets fælles børn samt bonusbørn.

'Jeg tror ikke, at jeg får lukket et øje i nat, det føles helt forkert. Men så kan jeg da altid bruge tiden på at tegne portrætter, hvilket jeg jo er haltet endnu mere bagud med efter de sidste par dage, skriver Simone, der arbejder som grafisk designer med egen virksomhed, som tegner portrætter af par og familier.

Hun arbejder desuden side om side med manden, når hun arbejder som piercer hos The Old Barber Shop, som ligger i det indre København, og som for de fleste danskere er kendt fra tv-programmet 'Tattoo Salonen'.

Det var i efteråret 2018, at Morten Spangsvig (dengang babré, red) kunne fortælle, at han havde fundet kærligheden på ny i den 18 år yngre Simone.

Tre måneder inde i forholdet fik de så ring på deres kærlighed.

Parret har sammen sønnen Elliot og datteren Elsemarie, og derudover har Morten børnene Lulu og Leroy fra et tidligere forhold med Hannah Barbré, som han var gift med i 12 år.