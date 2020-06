En sprængt galdeblære blev livstruende for Morten fra 'Tattoo Salonen'.

Morten Spangsvig fra TV3-programmet ‘Tattoo Salonen’ blev mandag den 15. juni hentet i ambulance, fordi han havde smerter i ryggen, som senere blev værre og flyttede sig til maven. Smerterne var uudholdelige, og kl. 05.00 blev Morten hentet med fuld udrykning af en ambulance.

'På hospitalet blev det konstateret, at jeg havde galdesten og galdeblære betændelse, så galdeblæren skulle opereres ud mandag. Denne operation blev udskudt til først tirsdag, hvor jeg på daværende tidspunkt havde fastet siden søndag aften, og jeg var fortsat fastende. Tirsdag var der drøn på skytten, og jeg var stand-by hele dagen, men blev igen aflyst stadig fastende, i store smerte og smækfyldt med antibiotika, da mine infektionstal bare steg og steg,' skriver Morten i en længere udredning af sit sygdomsforløb på Instagram.

Hen på aftenen onsdag kunne Morten fornemme, at det heller ikke blev dagen for hans operation.

'Jeg havde nu ikke spist i flere dage og var øm, træt og lidt ved at miste modet.'

På daværende tidspunkt mente lægen, at Morten kunne sendes hjem med smertestillende og antibiotika og få tid til en operation, når der var faldet mere ro på. Til Mortens held målte en sygeplejerske igen Mortens infektionstal, der fortsat var stigende.

'Sygeplejersken ringede ned til lægen på operationsstuen og bankede i bordet, at nu var det nu, men ingen steder i Danmark laver man operation for galdeblære om natten, men nu kunne de ikke holde mig hen længere, og jeg blev kørt til operation. Det skulle tage en time, sagde de til mig på operationsstuen, og jeg var ved forholdsvist godt mod. Da jeg vågende, fik jeg fortalt, at det havde taget lidt længere end beregnet, men nu var det overstået. 3,5 time havde de brugt kontra den time, de havde anslået,' skriver Morten.

Tæt på at gå helt galt

Efter en fasteperiode på 74 timer blev det alvor for Morten, hvor galt det hele var ved at gå, og at han potentielt kunne have sluttet sit liv som 43-årig.

'Galdeblæren var sprunget, og alt betændelse var flydt ud i de andre indre organer, der svømmede i betændelse. Disse skulle så skylles og renses, for jeg ikke fik blodforgiftning. Nu var situationen yderst livstruende. Heldigvis fik de styr på det, og jeg er oppe igen – ville gerne sige stærkere end nogensinde, men der er jeg desværre ikke endnu, men det bliver jeg. Nu skal jeg nok klare den, for jeg har jo Simone og ungerne, jeg skal passe på, og det kan jeg trods alt ikke, hvis jeg ikke er på jorden længere,' skriver Morten, der stadig er mærket af, at han var tæt på at blive sendt hjem.

'Det var lige på grænsen til, jeg blev sendt hjem, og så er jeg sikker på, jeg ikke havde været i live i dag – heldigvis gik det anerledes.'

Se Mortens opslag på Instagram herunder:

Vis dette opslag på Instagram Part 2. Jeg havde fastet i 74 timer, måske en Danmarks rekord? Når nu til det alvorlige, for da det bliver morgen torsdag og jeg bare er klar til at komme hjem, kommer en læge ind og siger når det var tæt på, tæt på hvad? Ja da vi kom ind til galdeblæren var der fuldt af tyk pus, værre end vi har set før, når føj da, men det hev i ud med galdeblæren? Men siger lægen, den var jo sprunget og alt betændelse var flydt ud i de andre indre organer, der svømmede i betændelse, disse skulle så skylles og renses for jeg ikke fik blodforgiftning, nu var situationen yderst livstruende, heldigvis fik de styr på det og jeg er oppe igen, ville gerne sige stærkere end nogensinde, men der er jeg desværre ikke endnu, det bliver jeg men nu er der lige en periode med antibiotika og smertestillende, infektionstal og puls er stadig alt for høje, men nu skal jeg nok klare den, har jo Simone og ungerne jeg skal passe på, og det kan jeg trods alt ikke hvis jeg ikke er på jorden længere. Jeg er en lille smule ked af det var lige på grænsen til jeg blev sendt hjem for så er jeg sikker på jeg ikke havde været i live i dag, heldigvis gik det anerledes. Moralen af hele denne historie, ja det i hvert fald ikke smart at være ærlig om smerterne, men bedre bare at tude og skrige selvom dette måske ikke er nødvendigt, så bliver man nok taget mere seriøst, som lægen sagde men hvordan kunne du snakke og smile med en sprængt galdeblære? Et opslag delt af Morten Spangsvig (@flash_morten) den 19. Jun, 2020 kl. 5.56 PDT

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk