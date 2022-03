Man behøver nok ikke være skuespiller for at kunne forestille sig, at der kan være en smule nerver på, når det er åbningsaftenen for en forestilling.

Men da Taron Egerton, som var nomineret til en Golden Globe for sit portræt af Elton John i filmen 'Rocketman', lørdag gik på scenen i London til første forestilling af stykket 'COCK', blev det lidt for nervepirrende.

Den 32-årige waliser besvimede nemlig på scenen.

»Som nogen af jer måske har hørt, besvimede til jeg i løbet af åbningsforestillingen af COCK i aftes,« skriver Taron Egerton i en story på sin Instagram.

Skuespilleren kunne ikke fortsætte, og hans dubleant måtte tage over.

Her forsikrer han dog, at han nu har det godt – dog med en lidt øm nakke og et ego, som har fået et par buler.

Og han vælger da også at håndtere hele situationen med en god portion humor og optimisme.

»Jeg vil sætte pris på, hvis dem, der var teatret i går (lørdag, red.) vil sige, at jeg gav så dedikeret og elektrisk en optræden, at min krop simpelthen ikke kunne klare det og valgte at melde sig ud.«

»Med det sagt, så er det åbenbart meningen, at man skal lave hele forestillingen og ikke kun tre kvarter, så jeg vender tilbage og tager hævn i morgen.«

Taron Egerton er også så frisk og fyldt af overskud, at han kan sende en tak afsted til sine medskuespillere og ansatte på teateret – især skuespilleren Joel Harper Jackson, som udfyldte Egertons rolle resten af stykket, får nogle ekstra rosende ord med på vejen.

Hvad, der fik Taron Egerton til at besvime, meldes der ikke noget om.