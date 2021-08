120 millioner dollars svarende til knap 765 millioner kroner.

Det er så mange penge, som manden bag film som 'Pulp Fiction', 'Kill Bill', 'Inglourious Basterds', 'Reservoir Dogs' og 'Once Upon a Time … in Hollywood', er værd.

Ikke desto mindre er der ikke en eneste krone af Quentin Tarantinos formue, der er gået til kvinden, som bragte ham til live.

Den 58-årige stjerneinstruktør lovede nemlig allerede som barn sig selv, at hans mor aldrig nogensinde ville få del af hans succes, fordi han ikke følte, hun støttede ham i hans drøm.

Det fortæller han i podcasten 'The Moment' ifølge Page Six.

Ifølge Quentin Tarantino havde han som barn problemer med at lave lektier og følge med i skolen, fordi han i stedet fokuserede på at skrive filmmanuskripter, hvilket hans mor bestemt ikke var begejstret for.

»Hun brokkede sig altid, og midt i hendes hysteri kunne hun finde på at knipse med fingrene og sige: 'I øvrigt … den lille karriere som manuskriptforfatter, du har gang i? Den er slut nu,« siger instruktøren og påpeger, at hans mor var super nedladende, når hun skældte ham ud.

»Når hun var sarkastisk over for mig på den måde, så tænkte jeg altid i hovedet, at hun aldrig ville få en krone, når jeg engang blev succesfuld. Jeg tænkte, at jeg aldrig ville give hende et hus, som andre gør. Eller en ferie. Jeg tænkte, at hun ingenting ville få, når hun sagde sådan.«

I podcasten bliver Quentin Tarantino herefter spurgt, om han har holdt fast i sit løfte fra dengang, hvortil han svarer ja.

»Jeg har en enkelt gang hjulpet hende, fordi hun var i problemer med skattevæsenet. Men jeg har aldrig givet hende et hus eller en bil eller noget i den dur.«

Han påpeger endvidere, at han aldrig har fortrudt beslutningen om ikke at hjælpe sin mor økonomisk.

»Der skal være konsekvenser for de ting, du siger til dine børn. Man skal huske, at det også har konsekvenser for børnene at høre så sarkastisk en tone omkring noget, der betyder noget for dem.«



Quentin Tarantinos mor, Connie, var kun 16 år gammel, da hun fødte ham. De flyttede til L.A. fra Tennessee, da Tarantino var fire år gammel.