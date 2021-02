Tara Reid har travlt.

Siden 2017 har den 45-årige skuespillerinde medvirket i over 20 forskellige tv- og filmprojekter.

Der har dog bestemt ikke altid været jobmuligheder i Hollywood for Tara Reid, der blandt andet er kendt fra filmen 'American Pie'.

Faktisk føler skuespillerinden selv, at hun i tidernes morgen fejlagtigt blev dømt useriøs og uprofessionel og derfor blev blacklistet i filmbyen. Det siger hun – ifølge Fox News – i et interview med Entertainment Tonight.

»Jeg arbejdede ikke i et stykke tid, hvilket var virkelig frustrerende. Det gik mig meget på, at folk troede, at jeg bare var en partygirl og intet andet, for det var virkelig ikke sandt,« siger hun i interviewet og fortsætter:

»Det gav ikke mening for mig, at jeg blev straffet for at have det sjovt.«

Selvom Tara Reid i begyndelsen af 00'erne havde et rygte for at være glad for fest og farver, så påpeger hun, at hun aldrig kom i problemer, som mange andre stjerner ellers har gjort gennem tiden.

»Jeg kørte aldrig promillekørsel eller gjorde noget slemt, så jeg følte ikke, at det var fair. Jeg følte, at jeg blev mobbet af filmstudierne og mange andre, og at jeg blev fejlbedømt.«

Arkivfoto af Tara Reid til en Meaxim Magazine-fest tilbage i 2005. Foto: GENE BLEVINS Vis mere Arkivfoto af Tara Reid til en Meaxim Magazine-fest tilbage i 2005. Foto: GENE BLEVINS

Tara Reid fortæller også, at hun som følge af udelukkelsen i Hollywood selv er begyndt at producere film.

»Jeg har ikke tænkt mig at vente på et manuskript. Det gider jeg ikke længere. Jeg vil skabe mine egne roller,« siger hun og henviser til sin kommende thriller 'Mashas Mushroom', hvor hun selv spiller hovedrollen.

Skuespillerinden giver også et specifikt eksempel på, hvordan hun er blevet mobbet gennem tiden.

Hun påpeger et interview med Jenny McCarthy i 2016, hvor McCarthy blandt andet skal have sagt, at hun håbede, at Tara Reids ægteskab 'ville holde', og hvor McCarthy blev ved med at spørge Tara Reid ind til plastikkirurgi.

»Jeg synes, hun er en modbydelig person,« siger Tara Reid om Jenny McCarthy og fortsætter:

»Hun spurgte mig om ting, man ikke spørger om. Jeg havde aldrig haft nogen kontroverser med hende inden da, så jeg forstod ikke, hvad hun lavede. Jeg var i chok, da det skete.«

Fox News har forsøgt at få en kommentar fra Jenny McCarthy til Tara Reids kritik af hende, men hun er ikke vendt tilbage på mediets henvendelse.