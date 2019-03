Efter 44 år i Danmark har Tamra Rosanes endelig indsunget nogle sange på sit nye 'modersmål', dansk.

»Jeg taler dansk 80 procent af tiden. Men bortset fra korarbejde for andre danske solister har jeg aldrig før indspillet en sang, hvor jeg selv synger på dansk.«

Sådan fortæller Danmarks måske bedst kendte amerikaner (og nu også officielt dansker), Tamra Rosanes, til B.T.

Men nu er der kommet helt nye boller på country-suppen.

»Jeg er stolt af at kunne kalde mig dansker,« siger Tamra Rosanes.

Rosanes' nye album, 'Divided Heart', handler nemlig om de over 300.000 danskere, der i slutningen af 1800-tallet og i starten af 1900-tallet bosatte sig i USA.

Og her synger Tamra bl.a. det hjerteskærende omkvæd:

»I det fjerne vesten jeg vandrer ene om, rigdom fandt jeg ikke, og hjem jeg aldrig kom.«

Teksten er skrevet af den for længst afdøde danske emigrant, Carl Kristensen, der ligesom så mange andre blev fristet af drømmen om 'den nye verden' på den anden side af Atlanterhavet.

Tamra Rosanes spiller op til fest i Vega i København.

Men selvom teksten er gammel, er følelserne evigtgyldige.

»Jeg græd som pisket, da jeg læste digtet, som Carl have skrevet til sin kæreste hjemme i Danmark. Jeg kender godt følelsen af det splittede hjerte, der elsker to lande på én gang,« fortæller Tamra Rosanes, der bl.a. i staten Iowa brugte godt fire år på at researche historierne og teksterne på 'Divided Heart'.

Og nogenlunde lige så længe tog det sangerinden og foredragsholderen at få sit danske pas.

Det er 44 år siden, Tamra Rosanes flyttede til Danmark. Men først for nylig blev det muligt at få dobbelt statsborgerskab. Og derfor er Rosanes nu både dansker og amerikaner.

»Jeg er ikke vild med den retning, USA har taget under Donald Trumps ledelse. Men jeg elsker også mit fødeland. Og mit amerikanske statsborgerskab er ikke noget, jeg har lyst til at opgive,« siger Rosanes.

Fra den dag, hun indsendte den første ansøgning, til den dag i 2018, det danske pas ankom med posten, gik der godt fire år. Men det var ventetiden værd, mener Tamra Rosanes.

»Jeg er stolt af at kunne kalde mig selv for dansker. Og så vil jeg godt lige tilføje, at jeg fik alle spørgsmålene til statsborgerskabsprøven rigtige,« siger Tamra Rosanes til B.T.

Men bare fordi hun nu er dansker, taler dansk og også indspiller på dansk, så elsker vennerne stadig at gøre (venligt) grin med deres gode veninde.

Omslaget til Tamra Rosanes' nye album, 'Divided Heart', der handler om splittelsen imellem de to hjemlande - Danmark og USA.

»Jeg tror, det er 30 år siden. Men jeg kom til at sige 'Den er lækkert'. Og den dag i dag hilser nogle af mine venner på mig med: 'Hej - den er lækkert'. Den udtalelse slipper jeg aldrig af med,« griner Tamra Rosanes.

Under sit research-arbejde i de amerikanske statsarkiver fandt Tamra Rosanes også nogle sjældne amerikanske oversættelser af danske sange som 'Det var en lørdag aften' og 'I østen stiger solen op'.

Oversættelserne blev begået af andre danske USA-emigranter, der savnede deres fædreland. Og med hjælp fra sin søn Noah Rosanes har den nye dansker Tamra givet sangene nye country-rock-arrangementer.

»Jeg er superstolt af projektet. Og i stedet for at føle mig splittet ved jeg nu, at jeg har det bedste fra begge verdener,« siger Rosanes.