Flere af musikkens store stjerner var natten til mandag dansk tid samlet i Los Angeles, hvor udgave nummer 62 af Grammy-awards løb af stablen.

Taylor Swift valgte dog ikke at dukke op. Kilder har efterfølgende fortalt, at hun ikke kom, fordi arrangørerne ikke kunne garantere hende en statuette.

Det passer dog ikke. Det fortæller en talsmand for Taylor Swift ifølge Page Six:

»Disse meldinger fra uidentificeret kilder er 100 procent falske og til at grine af,« siger han og forsætter:

»Hun valgte bare ikke at tage til Grammy-awards. I er nødt til at tage det roligt.«

En kilde har fortalt til mediet, at det ikke er unormalt, at en artist gerne vil vide, om de vinder en pris eller ej.

Og kilden tilføjer, at hvis der er noget, som Taylor Swift elsker, så er det at vinde.

Page Six skriver, at holdet bag Taylor Swift ikke havde fået et svar, da de ringede til arrangørerne for at høre, om hun vandt en statuette eller ej.

Taylor Swift dukkede ikke op til Grammy-awards natten til mandag dansk tid. Foto: NP Vis mere Taylor Swift dukkede ikke op til Grammy-awards natten til mandag dansk tid. Foto: NP

Andre kilder har fortalt Page Six, at det var 'Årets Sang' som 30-årige Swift gerne ville vide, om hun vandt.

Den 30-årige amerikanske sanger var nomineret i flere kategorier til prisuddelingen.

I 'Årets Sang'-kategori måtte hun se sig slået af 18-årige Billie Eilish.

Taylor Swift har lavet mange verdenskendte numre. Eksempelvis 'Shake If Of' og 'Blank Space'.