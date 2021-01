Der er ikke god stemning mellem talkshowværten Wendy Williams og hendes bror, Tommy Williams, i disse dage.

Søskendeparret er endt i en åben og meget offentlig krig, siden deres mor døde tilbage i december.

Kontroversen mellem de to søskende startede, da Tommy Williams for nylig delte en video, hvor han påstod, at Wendy Williams ikke deltog i moderens begravelse, fordi hun hellere ville mødes til en frokost med sin eksmand, Kevin Hunter.

Noget, som den 56-årige talkshowvært nu har påstået er en løgn. Det gjorde hun forleden i sit program 'The Wendy Williams Show'. Det skriver Page Six.

Og Wendy Williams påstod ikke blot, at broderen lyver.

Hun påstod også, at han ødelagde begravelsen ved at komme op og slås med et andet familiemedlem, og derudover truede hun ham med fortælle offentligheden private oplysninger om ham.

»Du får mig til at ligne et menneske, jeg ikke er. Og du vil ikke have, at jeg begynder at få dig til at ligne det menneske, du rent faktisk er. Jeg har kvitteringer. Jeg kunne fylde tilskuerrækkerne med kvitteringer,« sagde hun i programmet, der blev vist mandag.

Her fortalte hun også detaljer om den slåskamp, hun påstår, broderen startede.

»Tommy, du ved, jeg var til mors begravelse, og at hun så smuk ud i sin kiste. Og du ved, at du kom i nævekamp med et elsket medlem af vores familie. Et familiemedlem, der er halvt så gammel som dig,« sagde hun og fortsatte:

»Du startede en slåskamp henover en åben kiste med vores mor i. Gudskelov befandt vi os et civiliseret sted, hvor de ansatte formåede at blokere kisten, så mor ikke faldt ud. Du er 53 år gammel og burde vide bedre end det.«

Undervejs i programmet kommenterede Wendy Williams' bror sin søster påstande.

Han hævdede i programmets kommentarfelt, at Wendy Williams, hendes eksmand og deres søn kun deltog i den ceremonielle fremvisning af moderens lig og ikke i selve begravelsen.

»Jeg elsker min søster, men hvorfor blev du væk fra vores mors begravelse?« tilføjede han i sin kommentar.

Wendy Williams har ikke kommenteret broderens påstand omkring, hvorvidt hun kun deltog i ceremonien.