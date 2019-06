Det kan være svært at huske alt, hvad man har lavet gennem årene.

Nogle gange er det åbenbart så svært, at man endda kan glemme, at man har medvirket i en af de største film de seneste år. Det beviser den amerikanske skuespillerinde Gwyneth Paltrow i et nyt klip, som har taget internettet med storm.

For to år siden dukkede hun op i filmen 'Spider-Man: Homecoming' i rollen som Pepper Potts - den samme rolle, som hun har spillet i flere 'Iron Man'- og 'Avengers'-film i det samme univers.

Men det havde hun tilsyneladende glemt alt om, da hun forleden medvirkede som gæst i programmet 'The Chef Show' sammen med Jon Favreau, der blandt andet spillede sammen med hende i filmen og har instrueret 'Iron Man'.

Gwyneth Paltrow genuinely did not know she was in "Spider-Man: Homecoming" so this adorable interaction from "The Chef Show" is easily my favorite thing on the internet today pic.twitter.com/lc3VlSs1Hp — Jarett Wieselman (@JarettSays) 7. juni 2019

I begyndelsen af klippet, som er blevet delt på Twitter, kan man høre, at hun spørger, hvad det egentlig er for et program, hun medvirker i ('The Chef Show', red.).

Det joker Jon Favreau lidt med og forklarer, at 'ingen ved det, man er bare begyndt at filme'.

Videre forklarer han, at de første gang filmede 'The Chef Show', da de indspillede 'Spider-Man: Homecoming'.

Det får Gwyneth Paltrow til at kigge på ham og spørge:

»Spider-Man?«

Til det svarer Jon Favreau:

»Ja, da vi var i Spider-Man sammen. Kan du huske, da vi medvirkede i Spider-Man sammen?«

»Vi var ikke med i Spider-Man,« siger Gwyneth Paltrow, hvortil Jon Favreau siger:

»Jo. Jo, det var vi.«

I klippet kan man se, hvordan Gwyneth Paltrow stopper lidt op, ser forvirret ud og kigger undrende på Jon Favreau.

»Du var med i Spider-Man,« siger han.

Til det svarer hun helt kort:

»Nej.«

Selvom Jon Favreau holder fast i, at hun var med i filmen, forklarer Gwyneth Paltrow, at hun var med i 'Avengers'. Ikke 'Spider-Man'.

»Nej, du var også med i Spider-Man,« forklarer Jon Favreau og prøver at beskrive den scene, hun var med i, hvor hun skal afholde en pressekonference og møder filmens hovedperson, Peter Parker.

I klippet fortæller hun, at hun husker scenen, men det kommer tilsyneladende bag på hende, at det var i 'Spider-Man'.

»Var det Spider-Man?« spørger hun med et stort grin, før hun tilføjer:

»Oh my God.«

Omkring 60.000 personer har 'liket' klippet på Twitter, hvor det blev delt for to dage siden, og flere har hyldet Gwyneth Paltrow for hendes reaktion.

Du kan se et udklip af kommentarerne herunder:

