Han var kun 11 år, da han første gang mødte Dronningen. Siden er han blevet fast inventar på de bonede gulve.

Men det er ikke det eneste den sønderjyske kammerherre og milliardær, Jørgen Mads Clausen, kan glæde sig over. Det går nemlig så fantastisk for familiens virksomhed, at den nærmest har fordoblet formuen.

For selvom familien Clausen de seneste år har brugt en formue på et luksushotel, skovlet millioner i sønderjysk sport, og hjulpet med finansieringen, da prins Joachim skulle af med Schackenborg, så har familier alligevel formået at få en bemærkelsesværdig kæmpe forøgelse af formuen.

»Det er virkelig en kæmpe værdiforøgelse, som de har lavet, så det er ret vild.«Sådan lyder det fra Morten Langer, som er chefredaktør for Økonomisk Ugebrev, der netop har udgivet årets liste over Danmarks 100 rigeste.

Jørgen Mads Clausen ankommer til middag på Amalienborg Slot i København, torsdag den 15. juni 2023. Det norske kongepar er på officielt besøg i Danmark.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Jørgen Mads Clausen ankommer til middag på Amalienborg Slot i København, torsdag den 15. juni 2023. Det norske kongepar er på officielt besøg i Danmark.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

For mens det generelt går rigtig godt med årets formuer hos Danmarks rigeste, så springer Danfoss’ forøgelse særligt i øjnene.

Det sønderjyske erhvervsfyrtårn har formået næsten at fordoble formuen fra 44,4 milliarder kroner i 2022 til 73, 7 milliarder kroner i 2023. Det har bragt den sønderjyske familie, der har tætte forbindelser til kongehuset, to pladser op på listen, så de nu er Danmarks tredjerigeste familie.

Og det er altså stort, mener Morten Langer. Han peger på, at fremgangen skyldes flere ting.

»Udover at det er gået rigtig godt, så har de også lavet nogle opkøb. Det har betydet, at de har øget overskuddet. De har fået integreret det rigtig flot. Og så er de bare dygtige til at drive virksomhed,« siger han.

Danfoss købte i 2022 den tyske kompressorproducent Bock med 350 ansatte.

Ifølge Ejlif Thomassen, der er revisor og journalist, og som har udarbejdet listen for Økonomisk Ugebrev, så er opkøbet helt sikkert en af hovedårsagerne til det gode resultat.

»Det har i hvert fald været med til at banke både omsætning og indtjening markant op,« siger han.

Han peger desuden på, at Danfoss’ fremgang er bemærkelsesværdig set i lyset af, at den jyske virksomhed i 2022 valgte at sælge alle sine forretninger i Rusland, hvilket gav et stort økonomisk tab.

Der er godt gang i efterspørgslen efter Danfoss' produkter. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Der er godt gang i efterspørgslen efter Danfoss' produkter. Foto: Asger Ladefoged

»Til trods for, at de har trukket sig ud af deres ruslandsaktiviteter, og at det har kostet dem, så har de alligevel leveret et pænt resultat,« siger Ejlif Thomasen og tilføjer:

»De har haft en ret markant indtjeningsfremgang på omkring 27 procent, og omsætningen er også pæn. Det her er et eksempel, hvor det både er en højere prissætning i branchen kombineret med en ret pæn indtjeningsfremgang, der fører til den øgede formue.«

Ifølge Ejlif Thomason har Danfoss haft 'et rigtig godt år'. Og det virker familien bag også til at have haft.

På det personlige plan var Jørgen Mads Clausen med til Dronningens regeringsjubilæum i 2022, hvilket cementerede hans tætte forbindelser til kongehuset:

»Jeg mødte kongehuset første gang cirka 1960, hvor de var på besøg hjemme hos os. Det var kongen og dronningen, og de havde Margrethe, Benedikte og Anne Marie med. Jeg har vel været 11 år dengang. De var hjemme i vores stue, og jeg var meget genert, og det var mine søskende også. Vi turde slet ikke at snakke med de der kongelige, men det har selvfølgelig ændret sig siden.«

Sådan fortalte han til TVSyd i 2022, da han blev interviewet forud for, at han skulle deltage i Dronningens 50-års jubilæum.

Siden har Jørgen Mads Clausen og hans familie fået et nært forhold til Dronningen, hvilket blev cementeret i 2010, da Jørgen Mads Clausen blev udnævnt til kammerherre.

Jørgen Mads Clausen er en af Danmarks rigeste mænd. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Jørgen Mads Clausen er en af Danmarks rigeste mænd. Foto: Asger Ladefoged

Den tætte forbindelse mellem Danfoss-familien og Kongehuset kunne også ses, da Danfoss-familien stod klar til sammen med familierne bag ECCO- og LEGO til at overtage Schackenborg, da prins Joachim i 2014 ville af med det sønderjyske gods.

Mads Clausen var direktør i Danfoss fra 1996 til 2008. Fra 2009 til 2022 var han bestyrelsesformand i virksomheden.

Selvom han sidste år gik af som formand, så var det ikke et farvel til virksomheden:

» Min rolle bliver stadig at repræsentere Danfoss. Der er kun én Mr. Danfoss, og det er mig. Det har Jens Bjerg Sørensen det fint med, og vi kan sagtens finde ud af det sammen, fortalte Jørgen Mads Clausen dengang til AvisenDanmark.

Foruden deres position som en af verdens førende termostat-virksomheder, har familien bag Danfoss også de seneste år gjort sig bemærket ved andre investeringer.

I 2019 brugte de ifølge Børsen 700 millioner kroner på at opføre det spektakulære Hotel Alsik i Sønderborg.

Desuden er Danfoss hovedsponsor for SønderjyskEs hold indenfor håndbold og ishockey.