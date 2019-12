B.T. kunne forleden afsløre, at der er en stigende opbakning til, at Dronningen abdicerer og overlader tronen til Kronprins Frederik.

Det viste en analyse, som YouGov har foretaget for B.T. Hele 41 procent af danskerne mener, at Dronningen skal abdicere i 2020. 40 procent er imod, og 19 procent har svaret 'ved ikke'.

»Det overrasker mig virkelig. Opbakningen til kongehuset og respekten for Dronningen er enorm, så det er ingen overdrivelse at sige, at der er tale om en chokmåling,« sagde kongehusekspert Søren Jakobsen.

Da B.T. møder Dronningens tætte veninde, balletdanseren Susanne Heering, reagerer hun på målingen.

»Det skal hun ikke, og det gør hun heller ikke.«

»Hun har sagt, at hun bliver, til hun falder af pinden,« siger Susanne Heering, der er mødt op til gallapremiere på musicalen Cats i biografen Dagmar Teatret i København.

»Jeg regner med, at hun bliver. Jeg ved ikke, hvorfor folk mener, hun skal gå af. Måske fordi Kronprins Frederik og Mary også gør det godt.«

»Men Dronningen, tror jeg, alligevel er den, der er mest populær.«

»Jeg har kendt hende i mange, mange år og har et vældigt godt venskab med hende. Jeg tror, hun bliver,« siger Susanne Heering, der mistede sin mand, likør-kongen Peter Heering, for to år siden.

»Vi havde været gift i 53 år. Det er der ikke så mange, der er mere,« siger hun om den sag.

»Og det har kun været dejligt.«

Dronning Margrethe og Susanne Heering har gennem årene stået bag en række balletforestillinger rundt om i landet.