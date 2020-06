2019 har været et godt år for erhvervsmanden Christian Stadil og tøjfirmaet Hummel Holdning A/S.

I hvert fald hvis man tager et kig på firmaets bundlinje, der viser tydelige, grønne tal.

Hummel kan således præsentere et svimlende overskud på 83 millioner kroner efter skat rundt regnet. Det viser Hummels årsregnskab fra 1. januar til 31. december 2019.

Beløbet er samtidig en markant stigning i forhold til året forinden.

Christian Stadil er ejeren af Hummel. Foto: Linda Kastrup Vis mere Christian Stadil er ejeren af Hummel. Foto: Linda Kastrup

I 2018 lød det samlede overskud på 41 millioner kroner, og derfor er det næsten en fordobling af overskuddet, Hummel denne gang kan vise frem sort på hvidt.

Allerede tidligere på måneden afslørede topchefen hos Hummel, Allan Vad Nielsen, over for Børsen, at der var et særdeles lukrativt årsregnskab i vente: et resultat før skat på godt 110 mio. kr. eller 22 pct. mere end året før.

»Vi laver rekordregnskab i 2019, og vores onlinesalg vil med et plus på 400 pct. i år give et salg på et større trecifret millionbeløb. Udviklingen i 2019 viser, at vores nye og meget mere skalerbare forretningsmodel er den rigtige vej at gå. Det er jeg glad for og stolt over,« sagde Allan Vad til Børsen i begyndelsen af juni.

Også for fremtiden agter Hummel at øge sin omtjening. I 2023 er målet således at nå en toplinje på to milliarder kroner. 2020 tyder dog på at blive en udfordring, selvom Stadil-familien har haft mere end godt fat, når det kommer til 2019-indtjeningen.

View this post on Instagram Growth factor. Selvom vækst bestemt ikke er det eneste saliggørende, så er det trods alt noget af det, man og vi måler på, når vi kigger på, om vi som selskab(er) teams og kollegaer bevæger os i den rigtige retning. Derfor har det været med spænding, at vores globale CFO Marianne og hendes team de sidste måneder har lagt hænderne på vores 2019 årsresultat for hele THORNICO gruppen; et som vi i dag kan offentliggøre. Og det er med glæde og også lidt stolthed på vegne af alle kollegaer globalt herunder vores dygtige CEO's og deres teams, at vi kan præsentere historiske både omsætnings- og indtjeningsrekorder. Vi kommer for første gang nogensinde over 9 milliarder DKK i omsætning og over 900 mio. DKK i EBITDA/over 500 mio. . At vi efterhånden har en virksomhed der hastigt nærmer sig en omsætning på 10 mia. DKK og har en værdi på ca. det samme, det havde vi nok, trods alt, ikke troet for bare 12 år siden, hvor vi omsatte for ca. en tiendedel. Verden er dog foranderlig og meget kan ske, men vi er fortrøstningsfulde hvad angår at dette niveau er ”New Normal” for gruppen, om end vi kommer til at se et lille dyk i år, ift. 2019 pga. Corona. Så en dag hvor der skal klappes på nogle skuldre og så er det glemt igen i morgen, hvor vi hele dagen sidder i bestyrelsesmøde i hummel med fremadrettet fokus. On to the next one. @thornico #thornico #årsregnskab #annualaccounts #record Link i bio English version in comments below A post shared by Christian Stadil (@christian_stadil) on Jun 15, 2020 at 3:09am PDT

Det skyldes coronapandemien, som har været hård kost for mange virksomheder verden over. Også hos Hummel. Christian Stadil har derfor tidligere skrevet på sin Instagram, hvordan han forventer et 'lille dyk' i regnskabet for 2020.

Siden 1999 har Christian Stadil været i spidsen for Hummel, hvor han og hans far, Thor Stadil, opkøbte mærket. Forleden rundede koncernen en omsætning på hele ni milliarder kroner. Det kan du læse mere om her.

Firmaet er en del af koncernen Thornico A/S, der, foruden tøj, også beskæftiger sig med blandt andet fødevarer, shipping og ejendomme.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Christian Stadil, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.