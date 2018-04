Den svenske musiker og producer Avicii - med det borgerlige navn Tim Bergling - er død i en alder af 28 år.

Det bekræftede hans talsmand Ebba Lindqvist over for det svenske medie Dagens Nyheter fredag aften.

Siden er det strømmet ind med kondolencer på de sociale medier. Den 39-årige Aloe Blacc, som er stemmen på Aviciis sommerhit 'Wake me up' fra 2013, skriver på Twitter:

'Mine dybtfølte kondolencer går til Tims familie og nærmeste venner. Jeg kan slet ikke udtrykke, hvor ked af det jeg er. Mit liv ændrede sig, da jeg mødte ham. Han var en utroligt talentfuld person, og det gør så ondt, at han er borte'

Og han er ikke den eneste musiker, der mindes Tim Bergling. Også sangeren Charlie Puth skriver på Twitter:

'Jeg vil gerne bruge et øjeblik på at hylde manden, som åbnede mine øjne for, hvordan mine produktioner kunne lyde en dag. Avicii var et geni og en musikalsk innovatør, og jeg kan slet ikke forstå, at han ikke er hos os længere. RIP til den allerbedste.'

Også musikeren Akon, som blandt andet har samarbejdet med dj'en David Guetta, mindes svenske Tim Bergling.

'Blev taget fra os alt for tidligt. Rip Avicii.'

Dj-kollegaen Calvin Harris, som står bag flere hits, skriver på Twitter:

'Hjerteskærende nyhed om Avicii. En smuk, passioneret og ekstremt talentfuld sjæl med så meget mere, han skulle nå. Mine tanker går til hans familie. Må gud velsigne dig, Tim.'

Britisk Craig David har også skrevet en kondolence på Twitter.

'Hvil i fred Avicii. Mine tanker går til din familie i denne svære tid'

Blev fundet død i Oman



Fredag aften skrev Aviciis pressetalsmand, at den svenske dj er gået bort.

»Det er med stor sorg, at vi må meddele, at Tim Bergling, bedre kendt under kunstnernavnet Avicii, er død,« oplyser Ebba Lindqvist og fortsætter:

»Han befandt sig i Muscat, Oman, og blev fundet død fredag eftermiddag lokal tid.«

Den svenske dj er særligt kendt for sangene 'Hey Brother', 'Wake Me Up' og 'Levels', som strøg til tops på hitlisterne verden over, og han har i mange år været betragtet som en af verdens førende dj's.

»Familien er knust, og vi beder om at vise respekt og lade dem være alene i denne vanskelige tid,« lyder det videre fra Ebba Lindqvist, som slutter:

»Der vil ikke komme flere kommentarer.«