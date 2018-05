Inden længe kommer Camilla Framnes' nyeste projekt på gaden.

Et af de spørgsmål, der oftest bliver stillet på Camilla Framnes’ Instagram,er, om hun har en opskrift? Og det har hun. Inden længe har hun faktisk en hel samling, for hun udgiver nemlig sin første kogebog ‘Framnes’ Gale Køkken’, som kommer på gaden 1. juni efter godt et års arbejde i køkkenet og ved computeren.

»Hele min tanke omkring denne kogebog er: Mad til hele familien med til- og fravalg. Hvis man gerne vil tabe sig, kan man stadig spise den samme mad som resten af familien. Samtidig er det vigtigt for mig, at alle opskrifterne er kalorieberegnet – så de er lige til at gå til, uden at man selv skal til at regne på det,« skriver hun sin blog og fortsætter:

»Jeg fortæller hudløst ærligt om kampen mod kiloene, mine erfaringer og hvordan jeg får det hele til at kører herhjemme med 4 børn, fuldtidsarbejde og uddannelse. Mit Gale Køkken er simpelthen bygget på mine erfaringer og mine idéer til, hvad aftensmad, morgenmad, snacks m.m. kunne være. Jeg har tabt mig 77 kilo, ved at spise min mad, og derfor glæder jeg mig over, at jeg nu ENDELIG at kan dele alle mine opskrifter med jer.«

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan se Camilla og Kevin blive gift.

Det er ikke kun en bog

Bogen er altså både en selvbiografi og en opskriftsamling, og ifølge forlaget er det en selvstændig fortsættelse af Camila Framnes’ første selvbiografi ‘Hvis jeg kan, kan du også’ fra 2011. Og ligesom ved hendes første bog, så stopper det ikke ved den fysiske udgivelse, det er nemlig kun begyndelsen.

»Jeg kan desuden også fortælle jer, at der med udgivelsen af bogen også kommer et HELT NYT FOREDRAG, som jeg glæder mig til at rejse rundt med i det danske land. Byer og datoer for foredrag kommer snart, så hold endelig øje. Jeg håber inderligt, I vil tage godt imod min “lille, nye baby” ‘Framnes’ Gale Køkken’! Jeg garanterer for god mad til hele familien,« skriver hun på bloggen.

Man kan allerede nu forudbestille Camilla Framnes’ nye bog, og de første 50, der bestiller den, får endda en personlig hilsen fra forfatteren. Bestil bogen her.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.