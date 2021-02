Han beskriver det som værende det 'fedeste program', han nogensinde har medvirket i.

Men det var også hårdt. Det viser tallene på vægten. For undervejs tabte den tidligere cykelrytter Jesper Skibby sig hele ni kilo.

Det fortæller han til ugebladet Se og Hør.

I efteråret tjekkede han ind på Bornholm sammen med 11 andre kendte danskere for at medvirke i tv-programmet 'Stjerner i trøjen', hvor deltagerne skulle udsættes for en lang række fysisk krævende militærøvelser.

Til ugebladet fortæller han, at det satte sine spor:

»Og da jeg kom hjem, havde jeg tabt ni kilo. Det var ikke bullshit – det var virkelig hårdt,« fortæller Jesper Skibby.

Men selvom det var hårdt, kalder han det over for ugebladet også for det 'fedeste program', han har deltaget i. Blandt andet fordi det har rykket nogle mentale grænser, forklarer han.

'Stjerner i trøjen' bliver vist på Discovery+. I programmet skal de 12 kendte danskere prøve kræfter med militærets kæft, trit og retning, mens de konkurrerer i fysisk krævende discipliner.