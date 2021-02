»Mit navn er Paris Hilton, og jeg har overlevet institutionelt misbrug.«

Sådan indledte den 39-årige hotelarving mandag sit vidnesbyrd for retten i Utah. Hun fortsatte:

»Jeg har de seneste 20 år haft et tilbagevendende mareridt, hvor jeg bliver kidnappet midt om natten af to fremmede, kropsvisiteret og låst inde.«

»Jeg ville ønske, jeg kunne fortælle jer, at dette mareridt blot var en drøm. Men det er det ikke.«

Paris Hilton tører tårer væk under mandagens høring. Foto: Rick Bowmer Vis mere Paris Hilton tører tårer væk under mandagens høring. Foto: Rick Bowmer

Paris Hiltons ord er en del af en sag startet af senator Michael McKell. Han ønsker at reformere lovgivningen omkring kostskoler, og her er Paris Hilton blevet en vigtig spiller.

Hun har nemlig selv gået på én. Provo Canyo hedder den og ligger i Utah. Hendes ophold var efter alt at dømme hårrejsende.

I 'This is Paris'-dokumentaren, som blev udgivet i september sidste år, satte Paris Hilton for første gang nogensinde ord på de rædsler, hun påstår at have oplevet på stedet.

Og nu gør hun det så igen. Denne gang foran en dommer.

»Jeg blev verbalt, mentalt og fysisk misbrugt på daglig basis. Jeg blev afskåret fra omverdenen og frataget mine menneskerettigheder,« fortalte hun mandag ifølge People.

»Uden at have en diagnose blev jeg tvunget til at indtage medicin, der gjorde mig følelsesløs og udmattet. Jeg indåndede ikke frisk luft eller så dagslys i 11 måneder.«

Paris Hilton var kun 16 år, da hun indlogerede sig på kostskolen. Det var hendes forældre, der sendte hende væk De ønskede at få den rebelske teenager tøjlet. Håbede, at skoleprogrammet kunne hjælpe.

Men der var ingen læring over opholdet, har Paris Hilton siden fortalt. Der var kun frygt.

Hvordan kan de leve med sig selv, når de ved, at dette misbrug finder sted? Paris Hilton

Ifølge hendes udsagn blev hun og de andre elever råbt af fra morgen til aften. Tortureret verbalt og mobbet.

»De forsøgte konstant at få mig til at have det dårligt med mig selv. Jeg tror, deres mål var at knække mig. De var også fysisk voldelige, slog os og kvalte os. De ønskede at indgyde en frygt i børnene, så vi var for bange til ikke at adlyde,« har hun tidligere fortalt People.

Siden Paris Hilton stod frem og fortalte om sine oplevelser, er andre fulgt trop. Ifølge hende fortsatte misbruget af børn og unge, længe efter hun havde vendt den ryggen.

Det er dem – og alle andre børn og unge på lignende institutioner overalt i USA – hun nu taler på vegne af.

»Jeg fortæller ikke min historie, for at folk skal have ondt af mig, men for at kaste lys over det, der skete og stadig sker,« sagde hun mandag og fortsatte:

»De mennesker, der arbejder på, styrer og finansierer disse programmer bør skamme sig. Hvordan kan de leve med sig selv, når de ved, at dette misbrug finder sted?«

Provo Canyon har fået nye ejere, siden Paris Hilton forlod kostskolen. De afviser, at fortidens metoder stadig bliver brugt.

Men det har ikke gjort hendes kamp mod stedet mindre ihærdig. Hun ønsker, at institutioner som denne skal monitoreres. Nøje. I bedste fald lukkes.

Paris Hilton forrest i en demonstration mod kostskolen i Utah. Billedet er taget i oktober. Foto: Rick Bowmer Vis mere Paris Hilton forrest i en demonstration mod kostskolen i Utah. Billedet er taget i oktober. Foto: Rick Bowmer

Den kamp har hun selv kæmpet, siden This is Paris' udkom. Afholdt rallyer foran kostskolen. Råbt op i medierne. I hvert fald senator Michael McKell har hørt hende.

Hun håber, det rykker noget, sagde hun under høringen mandag.

»Jeg skal være ærlig. At tale højt om noget så personligt var og er stadig skræmmende. Og jeg kan ikke gå i seng om aftenen uden at tænke på, at der er børn, der lige nu oplever det samme som mig og mange andre. Det bør I heller ikke.«

»Jeg er bevis på, at penge ikke beskytter dig mod misbrug.«