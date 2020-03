Den tidligere 'Robinson'-vinder kæmper sin mors sag i den nye dokumentar 'Seriemordene på Østerbro'.

Dokumentarprogrammet ‘Seriemordene på Østerbro’ har netop haft premiere på TV3 og Viaplay og handler om den tidligere ‘Robinson’-vinder Malene Hasselblads mor, der, under et rovmord, mistede livet i marts sidste år.

Da Inez Hasselblad blev fundet død af en nabo, var det politiets umiddelbare opfattelse – og vurdering – at hun, under et ildebefindende, havde slået hovedet ind i et møbel og derefter var afgået ved døden. Men Malene opdagede lynhurtigt en række mistænkelige forhold i lejligheden, der overbeviste hende om, at moren ikke var død af naturlige årsager.

»Det sidste år har været rædselsfuldt,« siger en tydeligt berørt Malene, da Realityportalen fanger hende over telefonen.

»Nu er retssagen også udskudt på grund af coronavirusset, og jeg havde virkelig set frem til en afslutning. Det er en ulidelig proces, hvor jeg føler, jeg hele tiden skal starte forfra. Jeg har brug for at få sat punktum på retssagen, for først derefter føler jeg, at jeg kan komme ordentligt igang med at bearbejde sorgen,« forklarer Malene, der også har to sørgende børn, hun har skullet tage sig af:

»Mine børn har reageret meget forskelligt. Min søn lukker lidt af for det hele, fordi det gør for ondt, mens min datter er mere åben. Hun har været en stor del af hele processen, fordi jeg jo også ringede til politiet så mange gange i begyndelsen, og det ville jeg ikke skjule for dem.«

Ældre menneskers liv er ligeså meget værd

I ‘Seriemordene på Østerbro’ står en meget åben og sårbar Malene frem og tager seeren med sig på en rejse, hvor hun forsøger at nå til bunds i, hvad der faktisk skete med hendes mor – og hvorfor. Malene fortæller dog, at hun også gjorde sig mange overvejelser om, hvorvidt hun ville dele alt ud på tv:

»Det er virkelig sårbart, og jeg overvejede det i den grad også. Men det er min måde at sørge for, at det ikke kommer til at ske igen. Jeg har selv været inde over alle programmerne og har haft føling med indholdet hele vejen igennem. Nogle vil måske mene, det er for åbent, men jeg mener, det er den bedste måde at formidle alt det her på. Der er intet manuskript, og det er ægte følelser,« forklarer Malene og understreger:

»Ældre menneskers liv er ligeså meget værd! Så jeg forsøger at være min mors – og de to andre ofres – talerør, når de nu ikke selv kan være det. For mig er det altafgørende at kæmpe deres sag – og vise andre, at det altid kan betale sig at kæmpe.«

Politiets, samfundets og retssystemets svigt

Udover at ville kæmpe sin mors sag, har Malene også en anden agenda: Hun ønsker brændende at sætte fokus på instanser, hun mener, skal ændre sig:

»Politiet burde have opdaget de tydelige beviser, jeg fremlagde for dem kun få dage efter,« forklarer Malene og fortsætter:

»Og når den tiltalte har været dømt før og været inde og ude af systemet længe, så forstår jeg ikke, hvorfor samfundet ikke har været mere opmærksomme på ham. Jeg er sikker på, der går mordere rundt på fri fod. Retslægerådet vurderede, at den tiltalte i min mors sag udgjorde en fare, mens Højesteret omstødte dommen. Jeg håber, at jeg – og programmet – kan medvirke til, at de psykiatriske vurderinger aldrig bliver negligeret eller undermineret af dommere, for ellers lader de tvivlen komme de kriminelle til gode. Ikke ofrene.«

Malene Hasselblad har også skrevet en bog om sagen, ‘Vinger før tid – om at miste, men ikke miste sig selv’. Den udkommer, når retssagen er afsluttet, da Malene ønsker at få dommen med.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.